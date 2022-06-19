سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، استقرارًا، متأثرًا بالثبات في تعاملات البورصة العالمية التي سجلت 1842 دولارًا للأوقية، نتيجة وجود حدوث توازن بين تراجع الدولار والمخاوف الاقتصادية العالمية.



ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشار والأكثر جودة بعد عيار 24، ببنما عيار 14 الأقل جودة من كليهما.



سعر الذهب اليوم في مصر



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سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 673 جنيها.بينما وصلت سعر الذهب عيار 18 نحو 863 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1007جنيهات.وسجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1151جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5035جنيها، وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10070جنيها، كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20140جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8106 جنيهات.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8106 جنيها.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةاستقرت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد حدوث توازن بين تراجع الدولار والمخاوف الاقتصادية العالمية والمخاوف بشأن التشديد النقدي القوي من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مع التركيز على آراء العديد من مصرفي البنك المركزي هذا الأسبوع.