أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء



اسعار العملات اسعار العملات



تشهد أسعار العملات اهتمام الكثير من المواطنين بشكل مستمر لأهميتها في التأثير على أسعار المنتجات، وللرغبة في متابعة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية على العملات المختلفة مثل الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني.



وتستعرض «الوطن» أسعار العملات المختلفة مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، وذلك على النحو التالي:



سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 نحو 18.71 جنيه للبيع و18.77 جنيه للشراء، وبلغ سعره ببنك مصر نحو 18.71 جنيه للبيع و18.77 جنيه للشراء، أما في بنك قناة السويس وصل سعر الدولار نحو 18.79جنيه للبيع، و18.69جنيه.

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كما سجل اليورو في بنك مصر اليوم نحو 19.78جنيه للبيع و19.66 للشراء، ووصل سعر اليورو في بنك قناة السويس لنحو 19.80جنيه للبيع و19.64 للشراء، وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم االثلاثاء الموافق 21 يونيو نحو 19.59 جنيه للشراء و19.81جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةسجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد 22.82 جنيه للشراء و23.07 جنيه للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني في بنك مصر نحو 22.90 جنيه للشراء و23.05 للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 22.94 جنيه للشراء و23.04 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.00 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 5.00 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.00 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء.سعر الدرهم الإماراتيبينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر لنحو 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع.