مشروعات قومية لشركة مياه القاهرة للشرب تصل لى 2 مليار و235 مليون جنيه



الشركة القابضة لمياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن شركات المياه والصرف الصحى نجحت في الانتهاء من المشروعات القومية المرتبطة بإحلال وتجديد الخطوط والروافع والمحطات مما كان له الأثر الأكبر في نجاح المخطط العام للمشروعات والانتهاء من المشروعات طبقا للجدول الزمنى المحدد، مشيدا، بانتهاء شركة مياه القاهرة، من تنفيذ مشروعات قومية بتكلفة مليار و957 مليون جنيه والبدء في تنفيذ مشروعات جديدة بتكلفة 278 مليون جنيه، ووضع الخطط الاستراتيجية للانتهاء من المشروعات القومية المستقبلية التي تخدم المواطن فى كافة المجالات.



وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المنفذة والمشرفة على المشروعات والانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد المرتبطة بالمشروعات القومية، واستغلال التطوير في الانتهاء من تجديد الخطوط القديمة التي انتهى عمرها الافتراضى، وعمل التوسعات المطلوبة لمواجهة زيادة الطلب على مياه الشرب ودعم خطوط الصرف الصحي بما يتناسب مع التوسعات.



من جانبه، أوضح المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، الانتهاء من تحويلات الخطوط المتعارضة مع محاور وكبارى مصر الجديدة بتكلفة 553 مليون جنيه، وتحويلات الخطوط المتعارضة مع تطوير محاور وطرق شرق القاهرة بتكلفة 109 ملايين و300 ألف جنيه ، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع محاور وشوارع وكبارى مدينة نصر بتكلفة 245 مليون و800 ألف جنيه ، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع محورى مسطرد وعدلى منصور بتكلفة 349 مليونا و 8 آلاف جنيه.

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وأضاف الشيمي، أنه تم الانتهاء من تحويلات خطوط المياه المتعارضة مع محور جيهان السادات بتكلفة 102 مليون و500 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع كبارى الدائرى الأوسطى بحلوان بتكلفة 160 مليون جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع تطوير محور ترعة الطوارئ بمنطقة مدينة السلام بتكلفة 116 مليون جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى بتكلفة 65 مليون جنيه ، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع محور المترو الجديد بتكلفة 59 مليون و 200 الف جنيه ، والانتهاء من تحويلات خطوط المياه المتعارضة مع محور شينزو آبي بمدينة نصر بتكلفة 84 مليون و 700 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع محور حسب الله الكفراوى بزهراء المعادى بتكلفة 52 مليون و500 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعرضة مع امتداد محور جوزيف تيتو بالهايكستب بتكلفة 8 ملايين و200 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع توسعات طريق السويس بتكلفة 51 مليون جنيه.وأوضح أنه تم تنفيذ تحويلات الخطوط المتعارضة مع محور مؤسسة الزكاة بمنطق المرج بتكلفة 38 مليون و 200 الف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع تطوير محور التروللى بمنطقة المرج بتكلفة 86 مليون جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع تطوير كوبري محمد نجيب بمنطقة المرج بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه.وأكد رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الخاصة بخطوط وروافع الشركة وأعمال المد والتدعيم والانتهاء من جميع المشروعات المدرجة في خطة التوسعات بالشركة والقضاء على جميع المناطق الساخنة ، معلنا انتهاء الشركة من تطوير كامل للأفرع والإدارات ومراكز خدمة العملاء على مستوى محافظة القاهرة وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في التعامل مع شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها ، والانتهاء من تركيب أكثر من 250 ألف عداد حديث للقضاء على الفاقد وضمان عدالة المحاسبة طبقا للاستهلاك الفعلي بالفاتورة ، ووضع جدول زمني محدد للانتهاء من تغير جميع العدادات التالفة والمعطلة.فيما أوضح المهندس اسماعيل عبد ربه مستشار رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، أن الشركة قامت بعمل تحويلات خطوط المياه المتعارضة مع تطوير شارع صلاح سالم من محور جيهان السادات حتى حديقة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة بتكلفة 2 مليون و 250 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع تطوير شوارع الزهراء بالمعادى بتكلفة 60 مليون و600 ألف جنيه ، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع تطوير محو ياسر رزق بالمقطم بتكلفة 61 مليونا و900 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع كوبرى دار المركبات بمنطقة السكة البيضاء بتكلفة 20 مليون جنيه.