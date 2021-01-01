الشاشة المحتملة لوحش آبل القادم iPhone 14

يتوالى الفلاجشيب القادم من ابل iPhone 14 لتقديم أفضل ما عنده، كشفت أحدث التسريبات أن شركة آبل الأمريكية الرائدة ستستمر في طلب شاشات من نوع OLED لسلسلة هواتف آيفون iPhone 14 من نفس الشركات الثلاث التي زودت سلسلة iPhone 13 بشاشات OLED العام الماضي ، وهي على التوالي BOE و سامسونج و LG Display.
بحسب ما نشره موقع Gizmochina، يأتي ذلك على الرغم من انتشار الشائعات مؤخرًا عن أن شركة BOE لم تعد توفر شاشات OLED لوحش آبل القادم iPhone 14 الأحدث من آبل، و وفقًا للتقرير ، ستكون شركة سامسونج أكبر مورد لـ شاشات OLED لآبل هذا العام ، حيث ستزود شاشات لسلسلة هواتف الفلاجشيب القادم لآيفون iPhone 14 في عام 2022، بجانب هاتف iPhone 13.
بينما ستقوم شركة LG بتزويد شاشات OLED لهواتف iPhone 13 و iPhone 14 و iPhone 14 Pro Max ، في حين أن BOE ستوفر فقط OLED لهاتفي iPhone 13 و iPhone 14 الإصدار الأصلي فقط لشركة آبل في عام 2022.
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