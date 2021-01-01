الشاشة المحتملة لوحش آبل القادم iPhone 14

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يتوالى الفلاجشيب القادم من ابل iPhone 14 لتقديم أفضل ما عنده، كشفت أحدث التسريبات أن شركة آبل الأمريكية الرائدة ستستمر في طلب شاشات من نوع OLED لسلسلة هواتف آيفون iPhone 14 من نفس الشركات الثلاث التي زودت سلسلة iPhone 13 بشاشات OLED العام الماضي ، وهي على التوالي BOE و سامسونج و LG Display.



بحسب ما نشره موقع Gizmochina، يأتي ذلك على الرغم من انتشار الشائعات مؤخرًا عن أن شركة BOE لم تعد توفر شاشات OLED لوحش آبل القادم iPhone 14 الأحدث من آبل، و وفقًا للتقرير ، ستكون شركة سامسونج أكبر مورد لـ شاشات OLED لآبل هذا العام ، حيث ستزود شاشات لسلسلة هواتف الفلاجشيب القادم لآيفون iPhone 14 في عام 2022، بجانب هاتف iPhone 13.



بينما ستقوم شركة LG بتزويد شاشات OLED لهواتف iPhone 13 و iPhone 14 و iPhone 14 Pro Max ، في حين أن BOE ستوفر فقط OLED لهاتفي iPhone 13 و iPhone 14 الإصدار الأصلي فقط لشركة آبل في عام 2022.

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مواصفات الشاشة المرتقبة لهاتف iPhone 14ذكر التقرير المنشور العديد من تفاصيل الشاشة الرئيسية لسلسلة iPhone 14، فسيتم تجهيز هواتف iPhone 14 و 14 Plus بشاشات من نوع LTPS OLED ، فييدو بذلك أن هاتف iPhone 14 لديه معدلات تحديث أعلى من الجيل السابق iPhone 13.لكن معدلات التحديث قد لا تكون متغيرة حيث تعتمد السلسلتين 13 و 14 على تقنية LTPO، أما من ناحية التصميم ، ستظل هواتف iPhone 14 و 14 Plus يتمتعان بنوتش في الأعلى مثل سلسلة iPhone 13.بينما سيحتوي كل من هاتف iPhone 14 Pro و 14 Pro Max على شاشات من نوع LTPO OLED ، والتي تشبه iPhone 13 Pro و 13 Pro Max ، لكن الاختلاف الرئيسي سيكمن في التصميم، حيث ستسخدم آبل في الشاشة فتحتان تحتوي على كاميرا السيلفي، و وحدة Face ID على الشاشة ، بدلاً من النوتش.