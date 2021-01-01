صورة .. شاومينج يحرض طلاب الثانوية العامة على تصوير الامتحان



شاومينج يحرض طلاب الثانوية العامة شاومينج يحرض طلاب الثانوية العامة



نشر جروب شاومينج على تطبيق تليجرام ، رسالة حرض خلالها طلاب الثانوية العامة 2022 الموجودين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 على تصوير الامتحان وارساله بدون خوف.



حيث قال شاومينج لمتابعيه من طلاب الثانوية العامة الغشاشين : “يلا نبدأ بسم الله .. صور الامتحن بتاعك صور واضحة .. ارمي الورقة تحت الديسك و افتح الفون و صور و ابعت و متقلقش هانخفي الكود بتاعك .. ابعت عشان نحل بسرعة”



جاءت هذه الرسالة التحريضية قبل توزيع الامتحان في اللجان بدقائق معدودة ، لمحاولة ضمان اتمام عملية تداول الاسئلة و الاجابات اثناء سير الامتحان في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022