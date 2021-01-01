تسريبات عن شكل وتصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4

كشفت التسريبات الأخيرة الشهر الماضي بأن هاتف سامسونج Samsung الجديد القابل للطي Galaxy Z Fold4 سيكون أقل وضوحًا من ناحية الطي مقارنة بهاتف آخر، وتم تأكيد هذه التسريبات اليوم بالظهور التفصيلي لبعض الصور المسربة.
ووفقا لما ذكره موقع Gsmarena التقني، يبدو "شكل الطية" على الهاتف الرائد القابل للطي القادم من سامسونج أقل كثيرا ، ويبدو أن ذلك الاختلاف اختلاف ظاهري فقط من حيث الشكل، فليس من الواضح مدى أهمية الاختلاف في الواقع.
تسريبات عن شكل الطي الموجود بشاشة هاتف سامسونج Galaxy Z Fold4
فوفقًا للتسريبات ، قامت سامسونج بتعديل نسبة العرض إلى الارتفاع للشاشة الداخلية لـهاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Fold4 - ستكون أوسع وأقصر ، مما يمنحها نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 6: 5 مقابل 6.2: 5 في هاتف Galaxy Z Fold3، بينما ستكون الشاشة على الطابق أقصر أيضًا ، بنسبة عرض إلى ارتفاع 23: 9 بدلا من 24.5: 9 في الإصدار الحالي.
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