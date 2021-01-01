تعرف على الأسباب الحقيقية وراء رغبة الشيوخ الأمريكي توحيد منفذ شحن USB-C



منفذ شحن USB-C منفذ شحن USB-C

طالب 3 أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي بتوحيد منفذ الشحن للأجهزة الإلكترونية بالولايات المتحدة، بعد تشريع الاتحاد الأوروبي الذي يوحد منافذ الشحن على الأجهزة الإلكترونية من نوع USB-C، بينما لا يريد مجلس الشيوخ باعتماد USB-C على وجه التحديد، كمعيار للشحن.







بدلاً من ذلك ، يناقش الاقتراح الجديد من مجلس الشيوخ فكرة وجود شاحن مشترك بين الأجهزة المحمولة كلها لحسابات خاصة برفاهية المستهلك وحماية البيئة من المخلفات الإلكترونية، بحسب ما ذكر موقع Slashgear .

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لماذا يرغب مجلس الشيوخ في توحيد منفذ الشحنيشير خطاب مجلس الشيوخ إلى أن أجهزة الشحن المهملة وحدها مسؤولة عن توليد أكثر من 11 ألف طن من النفايات الإلكترونية كل عام، بالإضافة إلى معضلة المستهلك العادي الذي ربما يمتلك 3 أجهزة إلكترونية في المتوسط ??، تدعي الرسالة أن 40? من المستهلكين أفادوا بأنهم لم يتمكنوا من العثور على شاحن متوافق لتشغيل أجهزتهم، مما يضيف عبء مادي على المستهلكين.بجانب الضغط المالي الإضافي لشراء أجهزة الشحن المتوافقة، يسلط الديمقراطيون الضوء على مخاوف التلوث البيئي التي تنشأ من كثرة النفايات الإلكترونية، خاصة في المسطحات المائية، والتسمم الناتج عن ذلك.لذلك يطلب مجلس الشيوخ من وزارة التجارة اتباع خطى الاتحاد الأوروبي ورسم مسار عمل من شأنه أن يوفر على العملاء عبء صرف نقود إضافية على الرسوم لأنه يهدف في النهاية إلى تقليل كمية النفايات الإلكترونية المتبقية للأجيال القادمة.جدير بالذكر أنه تكمن مشكلة مع شركة آبل الأمريكية حيث مارست آبل ، لسنوات، ضغوطًا شديدة ضد توحيد معايير الشاحن والحفاظ على نظامها البيئي الخاص بها، وتحويل منفذ الشحن من Lightning إلى نوع USB-C.