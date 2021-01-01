اكتشاف بقايا حيوان ضخم عمره 36 مليون عام ببريطانيا..نصف كلب ودب..

اكتشف العلماء في بريطانيا بقايا حيوان مفترس ضخم عاش منذ ملايين السنين، ويصل وزنه إلى أكثر من 300 كجم، ويعرف باسم "الدب الكلب" هو واحد من أهم الاكتشافات التاريخية وأشدها غرابة.
درس فريق بقيادة العالم باستيان مينيكارت من متحف التاريخ الطبيعي بازل في بريطانيا بقايا الدب الكلب والذي تجاوز وزنه 300 كيلوجرام وعاش في أوروبا قبل 36 مليون سنة.
ووفقًا للباحثين، كانت السمة الأكثر لفتًا للانتباه في البقايا المتحجرة هي أسنان المخلوق.
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