اكتشاف بقايا حيوان ضخم عمره 36 مليون عام ببريطانيا..نصف كلب ودب..

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اكتشف العلماء في بريطانيا بقايا حيوان مفترس ضخم عاش منذ ملايين السنين، ويصل وزنه إلى أكثر من 300 كجم، ويعرف باسم "الدب الكلب" هو واحد من أهم الاكتشافات التاريخية وأشدها غرابة.

درس فريق بقيادة العالم باستيان مينيكارت من متحف التاريخ الطبيعي بازل في بريطانيا بقايا الدب الكلب والذي تجاوز وزنه 300 كيلوجرام وعاش في أوروبا قبل 36 مليون سنة.

ووفقًا للباحثين، كانت السمة الأكثر لفتًا للانتباه في البقايا المتحجرة هي أسنان المخلوق.

ويعتقد العلماء أن هذا الحيوان المفترس قد جاب أوروبا منذ ملايين السنين، وقد أطلق عليه العلماء اسم Tartarocyon بسبب شكله الذي يشبه نصف كلب ونصف دب.

وسجل الفريق، الاكتشاف؛ بعد دراسة الفك المتحجر، الذي اعتقدوا أنه ينتمي إلى نوع جديد من "كلب الدب"، وفقًا لتقرير صادر عن ميرور.

المصدر: صدى البلد

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