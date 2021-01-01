تحظر جوجل تطبيقا شهيرا يسرق بيانات الأشخاص وكلمات المرور.. تعرف عليه



جوجل جوجل

أزال جوجل تطبيقا من متجر "بلاي" الخاص به، ولكن بعد تنزيله أكثر من مليون مرة وتبين أن التطبيق، المسمى PIP Pic Camera Photo Editor، يحتوى على برامج ضارة سيئة قادرة تماما على سرقة بيانات اعتماد "فيسبوك" بما فى ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور، وقد يسمح ذلك للمتسللين بالوصول إلى الحسابات وسرقة البيانات الشخصية وإرسال رسائل احتيال إلى جهات الاتصال.



وحتى وقت سابق من هذا الأسبوع، كان برنامج تحرير الصور لا يزال متاحا للتنزيل والتثبيت، لكن جوجل حظرت الآن الوصول بعد أن تم تنبيهها إلى مخاطره، وفقا لتقرير العربية نت.



فإذا كنت من الأشخاص غير المحظوظين، فمن الجيد حذف التطبيق من أجهزتك وتغيير كلمة مرور "فيسبوك" الخاصة بك دون تأخير.



فقد اكتشف هذا التهديد من قبل فريق Dr. Web، وهو ليس التطبيق الوحيد الذي تسبب في بعض القلق.



ووفقا لأحدث تقرير لشركة الأمان، هناك أربعة تطبيقات أخرى تحتوى جميعها على برامج ضارة قادرة على عرض إعلانات غير مرغوب فيها، وتقليص عمر البطارية وحتى إجراء تغييرات غير مصرح بها على الهاتف نفسه.



وتتضمن التطبيقات: Wild & Exotic Animal Wallpaper وZodiHoroscope وPIP Camera 2022 وMagnifier Flashlight.



وتمت الآن إزالة بعض هذه التطبيقات بواسطة جوجل، حيث لم يعد كل من ZodiHoroscope وPIP Camera 2022 متاحين للتنزيل، وكما هو الحال مع جميع التطبيقات، قبل أن تبدأ فى تنزيل أى شىء على جهازك، من الجدير التحقق من الشخص الذى طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات.

