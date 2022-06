منظمة تدرب المحامين على محاسبة فيسبوك وشركات التواصل الاجتماعى

فيسبوك فيسبوك

فرانسيس هوجن المُبلغ عن المخالفات الذى أصدر مجموعة من الوثائق الداخلية والبيانات من Facebook وأدلى بشهادته أمام المشرعين حول سلوك الشبكة الاجتماعية، يتطلع الآن إلى بدء منظمة غير ربحية تركز على محاسبة شركات مثل Meta ، وفقًا لتقرير من بوليتيكو والذى نقله theverge .



وتخطط المنظمة، التي يريد Haugen تسميتها Beyond the Screen للتركيز على ثلاثة أهداف رئيسية: تثقيف المحامين الذين من المحتمل أن يواجهوا شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وتحفيز المستثمرين للنظر في مدى المسؤولية الاجتماعية لشركة التكنولوجيا قبل إعطائها المال، وإعطاء المنظمين والباحثين نظرة من الداخل على كيفية عمل المنصات.



وتشير بوليتيكو إلى أن Haugen يعمل حاليًا مع شخصين آخرين فى المشروع، ويتطلع إلى جمع حوالي 5 ملايين دولار من التمويل لبدء المشروع، ويذكر التقرير أيضًا أنها تلقت بالفعل على الأقل بعض التمويل من بعض الداعمين الذين لم يتم تسميتهم حاليًا.



والهدف هو منح مساعدة المحامين والباحثين والمستثمرين فرصة ضد شركات التواصل الاجتماعى.



ويأمل Haugen فى أن تمنح Beyond the Screen المحامين فرصة سانحة عندما يتورطون في دعاوى جماعية ضد عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي من خلال التأكد من أنهم يعرفون ما الذي يبحثون عنه عند التسجيل، كما إنها تريد أيضًا إنشاء مقياس يمكن للمستثمرين استخدامه لمقارنة مدى نجاح الشركات في الحفاظ على أمان مستخدميها - ومن المحتمل أن يمنحهم طريقة لتبرير سبب انسحابهم من شركة قد تكون مفيدة للأعمال، ولكنها سيئة للمجتمع.



وفى النهاية، يريد Haugen إنشاء شبكة اجتماعية وهمية، يمكن استخدامها لتوضيح واختبار كيفية عمل الأنظمة الأساسية وخوارزمياتها تحت الغطاء، والفكرة هى أن النظام الأساسى المحاكى يمكن أن يساعد الناس على فهم كيفية قيام الشركات بالأشياء بشكل أفضل، دون الحاجة إلى مشاركة تلك الشركات بالفعل، وقد يكون ذلك بمثابة نعمة للباحثين، الذين عانوا في الماضي مع Facebook وآخرين يغذونهم ببيانات غير دقيقة .



ويبدو هذا وكأنه نسخة أكثر تركيزًا من المفهوم الذي أخبرت به Haugen مجلة Vogue العام الماضي، عندما أوضحت أنها تريد بناء "شبكة اجتماعية مفتوحة المصدر للطلاب من جميع الأعمار للتعلم والتجربة"، كما جاء في المقالة تذكر Vogue أيضًا أن Haugen قد استثمرت في التشفير، والذي يبدو أنه قد يكون أمرًا مؤسفًا نظرًا للحالة الحالية للسوق .



وتقول Haugen إن هدفها هو الوصول إلى نقطة لا يكون فيها هذا النوع من التنظيم ضروريًا: "أتمنى أن أكون غير ذي صلة بعد الآن"، كما قالت لبوليتيكو قد يمر وقت طويل قبل أن يكون هذا هو الحال.



كما أوضحت Haugen نفسها، هناك دول يكون فيها Facebook هو الإنترنت بالكامل بينما تدفع من أجل التشريع فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وتقول إنها تريد Beyond the Screen أن تركز على بقية العالم أيضًا ومن المحتمل أن يعني ذلك محاولة الضغط من أجل التغيير فى الأماكن التي لم يتم فيها الكثير من الأعمال الأساسية، وهو ما قد يكون جهدًا هائلاً.