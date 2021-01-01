4 أعشاب وزيوت مثالية..تطويل الشعر بطريقة طبيعية..



الشعر الشعر

يوجد منتجات كثيرة للعناية بالشعر، من كريمات وزيوت مختلفة، سواء بالأعشاب أو الفواكه، ومن كثرة تلك المنتجات قد يصاب بالحيرة من يريد أن يستخدمها، ولهذا يجب الأهتمام بالحصول على منتجات غنية ومفيدة للشعر، ويوجد عدة أعشاب تعزز نمو الشعر، وتجعله غنى ولامع، وتفيده، وفقًا لموقع"boldsky":



أملا

معروف باسم عنب الثعلب الهندي، وهو غنى بمضادات الأكسدة، وخاصة فيتامين c وE، يمكن تدليك فروة الرأس بزيت مستخلص من أملا لمدة خمس إلى عشر دقائق قبل غسل الشعر بالشامبو جيداً، ويوجد كمكمل غذائي عن طريق الفم في شكل حبوب ومساحيق، ولكنه قد يتسبب في الحساسية عند البعض.



الصبار

يحتوى الصبار على مادة تشبه الهلام من الداخل، وهو مفيد لتحسين صحة فروة الرأس، وهو غنى بالفيتامينات بشكل كبير، A و C و E، ولها خصائص مضادة للأكسدة وترطب عميق ومهدئ، ومضاد للالتهابات، يمكن تدليك فروة الرأس قبل غسل الشعر بالشامبو ويمكن ملاحظ الفوائد على فروة الرأس مباشرةً.

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زيت اكليل الجبلالخصائص المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات لزيت إكليل الجبل تجعله جيد لمن يعانى من مشاكل فروة الرأس مثل الحكة والتقشير، وله خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يكون مفيد لنمو الشعر، مما يجعل الشعر صحى والبصيلات قوية، ويمكن وضع بضع قطرات من الزيت على فروة الرأس وتدلك لمدة خمس عشر دقيقة، ثم تغسل بالشامبو بعد ذلك مباشرةً، وخلال أربعة أسابيع سيكون في تأثير جيد، وفى غضون أربعة أشهر يمكن ملاحظة صحة البصلة.جذر الهندباءقد يؤخذ عن طريق الفم، مما يقلل من الالتهابات في فروة الرأس، ويكون مكمل جيد، مثل التهاب الجلد الدهني وقشرة الرأس، و جذر الهندباء مطهر جيد من السموم مثل الشاي، في حوالى 10 إلى 14 يوم ، يلاحظ النتيجة، قد يتفاعل جذر الهندباء سلباً مع الأعشاب الأخرى، ولهذا يجب عندها استشارة طبيب.