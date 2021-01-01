4 أعشاب وزيوت مثالية..تطويل الشعر بطريقة طبيعية..

يوجد منتجات كثيرة للعناية بالشعر، من كريمات وزيوت مختلفة، سواء بالأعشاب أو الفواكه، ومن كثرة تلك المنتجات قد يصاب بالحيرة من يريد أن يستخدمها، ولهذا يجب الأهتمام بالحصول على منتجات غنية ومفيدة للشعر، ويوجد عدة أعشاب تعزز نمو الشعر، وتجعله غنى ولامع، وتفيده، وفقًا لموقع"boldsky":
أملا
معروف باسم عنب الثعلب الهندي، وهو غنى بمضادات الأكسدة، وخاصة فيتامين c وE، يمكن تدليك فروة الرأس بزيت مستخلص من أملا لمدة خمس إلى عشر دقائق قبل غسل الشعر بالشامبو جيداً، ويوجد كمكمل غذائي عن طريق الفم في شكل حبوب ومساحيق، ولكنه قد يتسبب في الحساسية عند البعض.
الصبار
يحتوى الصبار على مادة تشبه الهلام من الداخل، وهو مفيد لتحسين صحة فروة الرأس، وهو غنى بالفيتامينات بشكل كبير، A و C و E، ولها خصائص مضادة للأكسدة وترطب عميق ومهدئ، ومضاد للالتهابات، يمكن تدليك فروة الرأس قبل غسل الشعر بالشامبو ويمكن ملاحظ الفوائد على فروة الرأس مباشرةً.
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