"حالة الطقس مهمة" 6 أخطاء ماحدش بياخد باله منها بتبوظ إنترفيو الشغل..



إنترفيو الشغل إنترفيو الشغل

يسعى الجميع للبحث عن عمل مناسب لهم، ما يجعلهم يرسلون سيرتهم الذاتية للكثير من المؤسسات على أمل الاتصال بهم وتحديد ميعاد لعمل مقابلة معه، لمعرفة امكانيته للالتحاق بالعمل، وتعد تحديداً هذه المقابلة بمثابة أمل كبير وشبه موافقة على القبول للالتحاق بهذا العمل، ولكن هناك بعض الافعال التي تقوم بها دون قصد تجعلك تخسر الوظيفة كما يستعرضها اليوم السابع وفقاً لموقع "Brightside" كما يلي:



عدم التواصل بعد انعقاد المقابلة

يمكنك إرسال رسالة شكر في غضون 24 ساعة بعد مقابلتك، إذا قمت بتأجيل إرسالها، فقد يعتقد صاحب العمل أنك لست مهتمًا بالوظيفة أو أنه سيكون قد نسي أمرك بالفعل بحلول ذلك الوقت.



موقفك من الآخرين

موقفك من الآخرين يخبر الأشخاص أكثر مما تستطيع سيرتك الذاتية شرحه، قد ينتبه أخصائي الموارد البشرية إلى الطريقة التي تتواصل بها مع العمال الآخرين، بما في ذلك عامل البوفيه، وحارس الأمن، كن مهذبًا مع الجميع وسيزيد ذلك من فرصك.

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صوتك ولهجتكتتمكن بعض الشركات من تحديد ما إذا كان المرشح مناسبًا للوظيفة أم لا من خلال الحكم على طبقة صوته فقط، سيقدرون جاذبية الصوت، سواء كان هادئًا أم لا، وغيرها من الميزات المهمة للمنصب، حيث يعتبر بعض أصحاب العمل أن اللهجة الأجنبية هي عيب ويعتقدون أن الشخص الذي لديه لكنة لا يمكن أن يكون له منصب إداري.وضع يدك أثناء المقابلةوضع يدك قد يؤثر على موقفك من المقابلة، حيث تظهر راحة اليد أنك مخلص وبالتالي تزيد من فرصك، إذا كانت راحة يدك منخفضة، فإنها تعبر عن الهيمنة وهي ميزة جيدة إذا كنت تتقدم لشغل منصب إداري، أما إذا قمت بإخفاء يديك فقد يعتقد المقابل أنك تخفي شيئًا ما، إذا وضعت يديك على صدرك، فهذا موقف دفاعي يشير إلى خيبة الأمل أو الخلاف الذي لن يبشر بالخير بالنسبة لك.تجنب التعرقالتعرق يعني أنك تشعر بالتوتر خاصة إذا ظهر عليك، يمكنك طلب كوبًا من الماء أثناء انتظار مقابلة، بهذه الطريقة ستنخفض درجة حرارة جسمك وستتوقف عن التعرق كثيرًا.معرفة الطقس قبل تحديد معاد المقابلةأثبتت بعض الدراسات أن الطقس يمكن أن يؤثر على نتائج الأحداث الهامة، حيث إنه يؤثر على الحالة المزاجية للمتقدم للعمل او القائم بالمقابلة، فهناك أشخاص تعتمد حالتهم العقلية أو العاطفية على الطقس، لذلك إذا كان الجو ممطرًا، فقد يكونون أقل انتباهاً وحتى منزعجين، فبعض الأشخاص قد ينزعجون من حرارة الشمس، فإذا كان متاح الذهاب ليلاً لمقابلة العمل فهذا أفضل له، فإذا كان ذلك ممكنًا، فمن الأفضل ترتيب مقابلة عمل عندما تعلم أن الطقس سيكون جيدًا.