يطالب الجهاز المركزى للمحاسبات نايل سات باستغلال الأمثل للحيزات بالقنوات



الجهاز المركزى للمحاسبات الجهاز المركزى للمحاسبات

أوصى الجهاز المركزى للمحاسبات، الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، بضرورة العمل على الاستغلال الأمثل للحيزات والقنوات غير المستغلة، حيث مازالت الشركة لم تقم بالاستغلال الكامل الحيزات المتاحة حيث تبين وجود العديد من الحيزات غير المستغلة خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس عام 2022، وهما القمر 201 بحيز 28، والقمر 104 B بحيز 115.6، وعلى الرغم من ذلك قامت الشركة باستئجار عدد 5 قنوات فضائية من شركة يوتلسات فى سبتمبر عام 2014 بمبلغ نحو 2,2 مليون دولار للقناة الواحدة، وتم بدء العمل فى تلك القنوات خلال الفترة من أكتوبر عام 2015، كما تم استئجار عدد 6 قنوات فضائية أخرى فى أكتوبر عام 2021 بمبلغ بنحو 2.4 مليون دولار للقناة الواحدة.







كما أوصى الجهاز، فى تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) فى 31 مارس عام 2022، باتخاذ مزيد من الجهد والإجراءات نحو تسويق قنوات Kaband والتى لم تحقق أى عوائد منذ يناير عام 2021 وحتى تاريخه لعدم تأجيرها خلال تلك الفترة، منوهةً إلى أن العائد المحقق من الفترة أغسطس عام 2010 حتى ديسمبر عام 2019 ومنذ إطلاق القمر 201 نحو 2.952 مليون دولار مقابل تحمل الشركة نحو 17.9 مليون دولار تمثل تكلفة التشغيل خلال ذات الفترة وبما يغطى نحو 8.5% من إجمالى التكلفة الاستثمارية عن تشغيل القنوات البالغة نحو 34.604 مليون دولار، على الرغم من مرور نحو 66% من العمر الإنتاجى للقمر المقدر بنحو 18 عام، وهو ما ترتب عليه عدم مناسبة عوائد تشغيل القنوات مع التكلفة الاستثمارية للتشغيل.

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وأشار الجهاز، إلى ضرورة بحث ودراسة ملاحظة "المركزى للمحاسبات" على وجود نحو 11.138 مليون دولار تمثل قيمة مدفوعات مقابل حقوق ترددات، وذلك لتحقيق المردود الاقتصادى من الاستثمار فى القمر الصناعى الجديد نايل سات (301) والذى سيتم إطلاقه يوم 10 يونيو عام 2022، مطالبة باتخاذ ما يلزم نحوها وخاصةً فى ظل اقتراب موعد إطلاق القمر 301.