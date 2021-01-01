هيئة الأرصاد الجوية: الدرجة المحسوسة تفوق المعلنة بعدة درجات..



هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

يشعر العديد من الأشخاص بوجود اختلاف بين درجة الحرارة المقاسة “المعلنة”، وبين الحرارة المحسوسة فعليًا، وذلك يكون بشكل ملحوظ فى فصل الصيف الذى عادة ما تفوق درجات الحرارة المحسوسة درجات الحرارة المعلنة من قبل هيئة الأرصاد الجوية.







هيئة الأرصاد الجوية، أكدت أن ذلك يرجع ذلك إلى أن درجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن فى الظل على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض.

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وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى، وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء، لا يتأثر بالرياح، كما يجب ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أى يقيس درجة حرارة الهواء فى الظل ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: نجد أن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيّز هوائى غير ملائم للقياس ويتأثر بعوامل أخرى، لذلك نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وأيضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة فى الهواء، فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًا خلال الفترة القادمة، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علينا عندما نبدأ رسميا فى الدخول فى فصل الصيفوفى هذا السياق، قالت منار غانم أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة التى يتم إعلانها هى درجة الحرارة المقاسة فى الظل وفق معايير معينة وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذه المعايير أن يكون أداة القياس فى كشك خشبى على ارتفاع متر ونص إلى مترين من سطح الأرض جيد التهوية وبه فتحات معينة وفق قياسات معينة لقياس درجة الحرارةوأكدت أن هناك فرقا بين درجة الحرارة المقاسة ودرجة الحرارة المحسوسة، لافته إلى أن درجة الحرارة المقاسة هى التى يقيسها الترمومتر أما المحسوسة هى التى يشعر بها المواطنوتابعت: خلال فترات النهار درجات الحرارة المقاسة هى درجة الحرارة العظمى وهى أعلى درجات حرارة تصل لها على مدار اليوم، أما الصغرى هى أقل درجة حرارة يتم قياسها على مدار اليوم.وأشارت إلى أن درجات الحرارة المحسوسة هناك عدة عوامل تؤثر عليها منها المكان الموجود فيه المواطنين ونوع التربة ونشاط الرياح وأشعة الشمس ونسبة الرطوبة، ودائما يقال أن اختلاف نوع التربة يؤثر على درجة الحرارة التى يشعر بها المواطن وكذلك نشاط الرياح وأشعة الشمس.وأشارت غانم، إلى أنه خلال فصل الصيف أشعة الشمس المباشرة ونسب الرطوبة من أهم العوامل التى تزيد من درجة الحرارة المحسوسة، لافته إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس ومدة التعرض لها ووقت التعرض لها يؤثر على درجة الحرارة المحسوسة، مشيرة إلى أن الترمومتر يقيس درجة حرارة الهواء الذى يمر عبر الكشك الخشبى.