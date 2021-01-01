انتبه إليها .. مخاطر صحية للرجال فوق الخمسين

مخاطر صحية عديدة شائعة للرجال فوق سن الخمسين لعل أبرزها ارتفاع ضغط الدم وسلس البول ومشاكل البروستاتا إليك أبرز تلك المخاطر الصحية وفقا لموقع هيلث
1. أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
يموت أكثر من واحد من كل خمسة رجال بسبب أمراض القلب قبل سن 75. أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل الرجال أكثر من أي سبب آخر. نظرًا لأن مرض القلب وراثي في ??العائلات ، فمن المرجح أن تصاب به إذا كان لعائلتك تاريخ من الإصابة به
2. سرطان المثانة
يؤثر سرطان المثانة على البطانة الداخلية للمثانة وهو رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى الرجال فوق سن الخمسين. الأشخاص الذين يدخنون ويتعاملون مع المواد الكيميائية المستخدمة في صناعات الأصباغ والجلود والمطاط معرضون لخطر أكبر
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