انتبه إليها .. مخاطر صحية للرجال فوق الخمسين

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الرجال فوق الخمسين


مخاطر صحية عديدة شائعة للرجال فوق سن الخمسين لعل أبرزها ارتفاع ضغط الدم وسلس البول ومشاكل البروستاتا إليك أبرز تلك المخاطر الصحية وفقا لموقع هيلث

1. أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
يموت أكثر من واحد من كل خمسة رجال بسبب أمراض القلب قبل سن 75. أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل الرجال أكثر من أي سبب آخر. نظرًا لأن مرض القلب وراثي في ??العائلات ، فمن المرجح أن تصاب به إذا كان لعائلتك تاريخ من الإصابة به

2. سرطان المثانة
يؤثر سرطان المثانة على البطانة الداخلية للمثانة وهو رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى الرجال فوق سن الخمسين. الأشخاص الذين يدخنون ويتعاملون مع المواد الكيميائية المستخدمة في صناعات الأصباغ والجلود والمطاط معرضون لخطر أكبر

3. سلس البول
تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة أشخاص يعاني من عدم القدرة على التحكم في التبول. لحسن الحظ ، يمكن علاج هذه الحالة أو على الأقل تدبيرها. عادةً ما يكون الرجال أكثر عرضة للإصابة بواحد من نوعين من سلس البول مع تقدمهم في العمر:

4. مشاكل البروستاتا
الذكور الأصغر من 50 عامًا أقل عرضة للإصابة بتضخم البروستاتا الحميد (BPH) وسرطان البروستاتا. يصيب التهاب البروستات بشكل أكثر شيوعًا الذكور دون سن الخمسين وعند الرجال أيضًا الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ويمكن علاجهم بالأدوية أو الجراحة

5. مشاكل الصحة الجسدية والعاطفية
قد يعاني الرجال الذين بلغوا أواخر الخمسينيات والستينيات من عمرهم من الاكتئاب والعجز الجنسي وفقدان الدافع الجنسي ومشاكل جسدية وعاطفية أخرى

المصدر: موقع هيلث

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