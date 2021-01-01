5 شروط للالتحاق ببرامج كلية النانو تكنولوجى

أعلنت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية النانو تكنولوجى جامعة القاهرة ، عن شروط الالتحاق ببرامج الكلية .
وقالت الدكتورة رباب الشريف خلال تصريح لصدى البلد ، شروط الالتحاق بكلية النانو تكنولوجى ليست صعبة وتتمثل فى الاتي الحصول على البكالوريوس من إحدى الكليات العملية فى الجامعات المصرية أو كلية التكنولوجيا الحيوية ، أن يكون الملتحق حاصل على جيد على الأقل فى البكالوريوس ، أن يكون قد انتهى من الخدمة العسكرية و هذا خاص بالذكور ،حصول على خطاب موافقه من جهة العمل بعمل الدراسات العليا ، اجتياز المقابلة الشخصية التى تعقد للطالب .
على الجانب الأخر كشفت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية النانو تكنولوجي جامعة القاهرة ، عن المجالات التى تستخدم فيها تقنية النانو تكنولوجى .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!