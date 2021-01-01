5 شروط للالتحاق ببرامج كلية النانو تكنولوجى

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كلية النانو تكنولوجى


أعلنت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية النانو تكنولوجى جامعة القاهرة ، عن شروط الالتحاق ببرامج الكلية .

وقالت الدكتورة رباب الشريف خلال تصريح لصدى البلد ، شروط الالتحاق بكلية النانو تكنولوجى ليست صعبة وتتمثل فى الاتي الحصول على البكالوريوس من إحدى الكليات العملية فى الجامعات المصرية أو كلية التكنولوجيا الحيوية ، أن يكون الملتحق حاصل على جيد على الأقل فى البكالوريوس ، أن يكون قد انتهى من الخدمة العسكرية و هذا خاص بالذكور ،حصول على خطاب موافقه من جهة العمل بعمل الدراسات العليا ، اجتياز المقابلة الشخصية التى تعقد للطالب .

على الجانب الأخر كشفت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية النانو تكنولوجي جامعة القاهرة ، عن المجالات التى تستخدم فيها تقنية النانو تكنولوجى .

وقالت الدكتورة رباب الشريف خلال تصريح لـ صدى البلد ، كلية النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة تعتبر آخر كلية تابعة لجامعة القاهرة ، بدأت كمركز لـ النانو تكنولوجى فى عام 2009 بعد ذلك تطورت الفكرة نتيجة لأهمية التطبيقات المختلفة فى النانو تكنولوجى ، و كان صاحب الفكرة هو الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وقام بتحويل المركز إلى أول كلية من نوعها فى مصر وليس فى مصر ولكن فى الشرق الأوسط.

و تابعت “ رباب ” تتميز كلية النانو تكنولوجى بانها كلية بينيه تهتم بالاستراتيجية العلمية للجامعة و وباستراتيجية جمهورية مصر العربية ، كما نهتم بتصنيع مواد جديدة من المواد النانومترية ويكون لها مواصفات فريدة تفيد كافة أنواع المجالات بدأ بـ إنتاج الطاقة المتجددة و تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة و التطبيقات المختلفة فى الصيدلة والطب والهندسة التى تفيد المشكلات والتحديات الصناعية.

المصدر: elbalad

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