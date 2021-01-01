الكشف تفاصيل جديدة بخصوص مدرسة لم ينجح احد

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صورة الخبر: مدرسة الشهيد ماجد أحمد عبدالرازق
مدرسة الشهيد ماجد أحمد عبدالرازق


كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حقيقة رسوب عدد كبير من طلبة مدرسة بالصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال مصدر في المديرية ان مدرسة الشهيد ماجد أحمد عبدالرازق الشهيرة بـ"مدرسة لم ينجح أحد"، التابعة لإدارة حلمية الزيتون في عين شمس، بها طلاب ناجحون و حصلوا على درجات بالفعل بعد مراجعة التصحيح وهم طلاب الخدمات.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لإعادة عملية التدقيق والتصحيح، وكشفت عن وجود أخطاء بسيطة في نتائج عدد من الطلبة، وتم إعلان النتيجة بالدرجات الجديدة؛ مشيرا الى ان الدرجات بعد تعديلها ليست بالعالية.

المصدر: elbalad

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