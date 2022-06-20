تدمير دبابة روسية ومركبتي مشاة قتالية بأوكرانيا .. فيديو



تدمير دبابة روسية تدمير دبابة روسية



تظهر لقطات جديدة القوات الأوكرانية وهي تدمر دبابة روسية ومركبتي مشاة قتالية باستخدام مدافع M777 البريطانية.



ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، تزعم اللقطات الجوية أن اللواء 81 الأوكراني أستخدم أسلحة بعيدة المدى لاستهداف المركبات الروسية .



قالت قيادة القوات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية: “دمرت المدفعية من اللواء 81 من DShV قوات الهجوم الجوي الأوكرانية دبابة واحدة ومركبتين قتال مشاة الروسية”.

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يظهر الفيديو العمل الناجح لجنود المدفعية من اللواء 81 من الطائرات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية الذين استخدموا مدافع هاوتزر ميدانية بريطانية M777 عيار 155 ملم ، ودمروا المعدات والقوى العاملة للعنصريين.وتعد هذه الهجمة هي أحدث ضربة للقوات الروسية التي تكبدت خسائر فادحة للأفراد والمعدات العسكرية في غزوها المكلف الذي دام أربعة أشهر.https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/06/20/7623114567956215300/636x382_MP4_7623114567956215300.mp4