تدمير دبابة روسية ومركبتي مشاة قتالية بأوكرانيا .. فيديو

تظهر لقطات جديدة القوات الأوكرانية وهي تدمر دبابة روسية ومركبتي مشاة قتالية باستخدام مدافع M777 البريطانية.
ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، تزعم اللقطات الجوية أن اللواء 81 الأوكراني أستخدم أسلحة بعيدة المدى لاستهداف المركبات الروسية .
قالت قيادة القوات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية: “دمرت المدفعية من اللواء 81 من DShV قوات الهجوم الجوي الأوكرانية دبابة واحدة ومركبتين قتال مشاة الروسية”.
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