أستاذ جراحات يوضح .. كيف تتم عملية تسليك شرايين الساق؟

أوضح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أنه يتم علاج انسداد شرايين الساق عن طريق إجراء غير جراحي، يتم من خلاله إزالة الانسداد الموجود داخل الشريان المسدود، عن طريق خضوع المريض إلى التخدير الموضعي حيث أنه لا يوجد حاجة إلى تخدير المريض تخديرا كليا، نظرا لبساطة الإجراء وعدم الاحتياج إلى إجراء شق جراحي.
وقال الدكتور وليد الدالى يتم إدخال القسطرة العلاجية من خلال شق جراحي صغير للغاية في منطقة الفخذ، عن طريق استخدام السلك المُرشد الذي يتيح للطبيب الرؤية الكاملة للشريان من الداخل، هذا لأنه مزود بكاميرا عالية الدقة لتنقل جميع التفاصيل إلى صور عالية الوضوح، وتُعرض هذه الصور على شاشة عرض كبيرة؛ مما يتيح رؤية أفضل من رؤية العين المُجردة.
وأضاف الدكتور وليد الدالى، يتم حقن صبغة خاصة معتمة للدم لاحتوائها على مادة الأيودين مما يتيح تصوير الشرايين لتسهيل الوصول إلى ما بعد منطقة الانسداد، ولكن يجب التأكد من سلامة وظائف الكلى قبل التعامل بهذه المادة، ذلك لأن الكلى هي العضو المسئول عن إخراج صبغة الأيودين خارج الجسم لذا لا تصلح لمرضى الكلى.
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