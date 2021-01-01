استشاري أمراض القلب ينصح بالمشي ويكشف عن فوائده

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المشي


نصح الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، بضرورة المشي بطريقة مستمرة.

وأوضح الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أهمية المشي على الصحة.

وقال شعبان، أن المشي يضبط ضغط الدم المرتفع، ويقلل الكولسترول الضار يحسن مقاومة الانسولين ويضبط السكر من النوع التاني type2 Diabetes ويزيد افراز هورمونات السعادة endorphins ويحسن دوران الدم.

الوقاية من السكتة الدماغية
وكان نصح الدكتور جمال شعبان، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “للحفاظ علي صحة قلبك والوقاية من السكتة القلبية باختصار، تأكل قليلا، تتحرك كثيرا، تحافظ على وزنك، وتجتنب التدخين، تبعد عن النكد”.

المصدر: elbalad

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