الأسباب التي تؤدي إلى الأمراض النفسية

قال الدكتور حسام عمارة أستاذ واستشارى الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان أن هناك علاقة وثيقة بين المخدرات والامراض النفسية ويمكن ان توصف هذه العلاقة بأنها علاقة متبادلة ان صح التعبير، فالمخدرات تتسبب في ظهور كثير من الأمراض النفسية، والأمراض النفسية بدورها يمكن ان تقود صاحبها الى تعاطي المخدرات.
وقال الدكتور حسام عمارة، في تصريحات صحفية، أن الاضطرابات أو الأمراض النفسية التي تسببها المخدرات كثيرة من أبرزها الاضطرابات الذهانية المصحوبة بأوهام وضلالات وهلاوس، واضطرابات المزاج خاصة اضطرابات المزاج الاكتئابي، واضطرابات القلق، واضطرابات النوم، وحالات الهذيان والخلط وحالات العته العضوي وخلل الوظيفة الجنسية الناتج عن تعاطي الكحول.
وأضاف الدكتور حسام عمارة إستشارى الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، يمكن تعريف اضطراب تعاطي المخدرات بعدم القدرة الجسدية والنفسية على التوقف عن تعاطي المواد الإدمانية، على الرغم من المضاعفات والمشكلات الاجتماعية التي قد تصل إلى تتسبب بها والتي قد يكون الشخص مدركا لها تماما، ولكنه على الرغم من ذلك غير قادر على التوقف بسبب الأعراض الانسحابية التي تحدث حين التوقف المفاجئ عن التعاطي.
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