الأسباب التي تؤدي إلى الأمراض النفسية



الأمراض النفسية الأمراض النفسية



قال الدكتور حسام عمارة أستاذ واستشارى الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان أن هناك علاقة وثيقة بين المخدرات والامراض النفسية ويمكن ان توصف هذه العلاقة بأنها علاقة متبادلة ان صح التعبير، فالمخدرات تتسبب في ظهور كثير من الأمراض النفسية، والأمراض النفسية بدورها يمكن ان تقود صاحبها الى تعاطي المخدرات.



وقال الدكتور حسام عمارة، في تصريحات صحفية، أن الاضطرابات أو الأمراض النفسية التي تسببها المخدرات كثيرة من أبرزها الاضطرابات الذهانية المصحوبة بأوهام وضلالات وهلاوس، واضطرابات المزاج خاصة اضطرابات المزاج الاكتئابي، واضطرابات القلق، واضطرابات النوم، وحالات الهذيان والخلط وحالات العته العضوي وخلل الوظيفة الجنسية الناتج عن تعاطي الكحول.



وأضاف الدكتور حسام عمارة إستشارى الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، يمكن تعريف اضطراب تعاطي المخدرات بعدم القدرة الجسدية والنفسية على التوقف عن تعاطي المواد الإدمانية، على الرغم من المضاعفات والمشكلات الاجتماعية التي قد تصل إلى تتسبب بها والتي قد يكون الشخص مدركا لها تماما، ولكنه على الرغم من ذلك غير قادر على التوقف بسبب الأعراض الانسحابية التي تحدث حين التوقف المفاجئ عن التعاطي.

قد يعجبك أيضا...

وأكد الدكتور حسام عمارة، أن أنواع العلاج النفسي للإدمان تختلف عن بعضها، لكن جميعها تهدف إلى نفس الغاية وهي إعادة تأهيل الفرد والمساعدة على إيجاد حلول تمكنهم من العودة إلى الحياة، كما يوجد مجموعة من الطرق العلاجية التي تدعم خطة العلاج النفسي للإدمان، إذ من شأنها التخفيف من الضغط والإجهاد خلال فترة العلاج، وتعمل على إشغال الفرد في أنشطة من شأنها إبعاده عن التفكير في الإدمان.وتابع الدكتور حسام عمارة، أن الأمراض النفسية ليست كما يتصور البعض أمرا يصيب الصحة العقلية وتعد وصمة عار في المجتمع بل هي مجموعة من الاضطرابات المزاجية وتغير الأفكار والمشاعر ينعكس ذلك على سلوكيات الشخص مما يؤثر على الأداء الاجتماعي من الناحية الأسرية وفي العمل ومع الأصدقاء.وأكد الدكتور حسام عمارة، هناك أنواع معينة من المخدرات تعد من عوامل خطر المرض النفسي، مثل الهيروين والكوكايين وهما أكثر أنواع المواد المخدرة خطورة على الصحة النفسية والعقلية، وذلك لأنها تؤثر على الجهاز العصبي مما يعيق القدرة على التفكير والاستيعاب والشعور بشكل طبيعي وبمرور الوقت يسبب الأمراض النفسية.