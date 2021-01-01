تعرف عليها.. رئيس الوزراء يُصدر 5 قرارات جديدة

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رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 24، الصادرة في 16 يونيو 2022، 5 قرارات جديدة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن اعتبار نزع ملكية عقار وإنشاء بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة.

القرار رقم 14335 لسنة 2022، باعتبار نزع ملكية العقار اللازم لتطوير وتوسعة شارع محمد فريد بمدينة الأقصر بمحافظة الأقصر، الكائن بالقطعة 16 س من 40 أصلية بحوض داير الناحية نمرة 3 شارع أحمد عرابي 57 شارع الاسبتالية 45، والبالغ مساحته (10، 80) مترا مربعا، من أعمال المنفعة العامة.

والقرار رقم 1688 لسنة 2022، باعتبار مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بناحية كفر الشرفا القبلي، مركز شبين القناطر، محافظة القليوبية، والواقع بحوض القطع نمرة (1) قسم أول فصل ثالث بمسطح () قراريط و11 سهمًا تقريبًا، من أعمال المنفعة العامة.

المصدر: egyls

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