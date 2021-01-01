تعتزم تكنو إطلاق هاتف Tecno Pova 3 في الأسواق العالمية .. مواصفات



Tecno Pova 3 Tecno Pova 3

أطلقت شركة تكنو Tecno الصينية الرائدة، أحدث هواتفها الذكية Tecno Pova 3 لأول مرة في الفلبين الشهر الماضي، إلا أن Tecno India قامت بإعلان تشويقي جديد للجهاز يشير إلى إطلاق الهاتف في مكان آخر، متزامنا مع كشف موقع أمازون عن إطلاق الهاتف الجديد بالهند، وذلك تمهيدا لإطلاقه في الأسواق العالمية.







وفقا للإعلان التشويقي لشركة تكنو سيظهر هاتف Pova 3 في حدث إطلاق ب 20 يونيو، و يعد عامل الجذب الرئيسي لهذا الهاتف الذكي هو البطارية القوية بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة، مصحوبا بمواصفات أخرى مناسبة للمستهلكين، بحسب ما ذكره موقع Gsmarena التقني.

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ونشرت شركة تكنو مجموعة من المواصفات الرئيسية للهاتف الذكي Pova 3 للإصدار الذي تم إطلاقه في الفلبين، و من المتوقع أن تكون المواصفات التي ستزال هي نفسها في الهند أو باقي دول العالم.وسيقدم هاتف تكنو Tecno Pova 3على شاشة عرض بقياس، 6.9 بوصة، بجودة Full HD +، ونوع LCD ،مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، كما ستزود الشاشة بثقب في المنتصف من أجل احتواء الكاميرا الأمامية و حواف ملحوظة تدور حول الشاشة.وسيعمل هاتف تكنو Tecno Pova 3 بمعالج قوي ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، نوع Helio G88 مزودا بمعالج رسوميات من نوع Mali G52، كما أنه مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة تبدأ من 6 جيجابايت و تصل إلى 11 جيجابايت، كما أنه سيوفر ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD.بالنسبة لمواصفات الكاميرا التي تهم الكثير من المستخدمين، سيقدم هاتف تكنو Tecno Pova 3، كاميرا خلفية ثلاثية، المستشعر الأساسي بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يجلب الهاتف مستشعرين آخرين بدقة 2 ميجابكسل، و بالنسبة للكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.وسيحتوي هاتف تكنو Tecno Pova 3 أقوى البطاريات، حيث سيأتي ببطارية عملاقة سعة 7000 مللي أمبير في الساعة ، والتي سيتم إقرانها بشحن سريع 33 واط.كما تم التأكيد على أن الهاتف سيتميز بوجود Z-Axis Linear Motor، بجانب إعداد مكبر صوت استريو مزدوج للحصول على صوت بدقة عالية.جدير بالذكر أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول Pova 3 في حفل الإطلاق الرسمي غدا في 20 يونيو.