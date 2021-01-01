قبل الإطلاق الرسمي ظهور دليل مستخدم هاتف نوكيا G400 5G يكشف ثلاث نسخ من الهاتف



نوكيا G400 5G نوكيا G400 5G

من المتوقع أن يتم اطلاق هاتف Nokia G400 5G الجديد قريبًا ولكن قبيل إطلاقه ظهر مؤخراً دليل استخدام الهاتف الرسمي والذي كشف عن أسماء ثلاث نسخ مختلفة من الهاتف وهما: TA-1448 وTA-1476 وN1530DL.



كان الاعلان الرسمي عن هاتف G400 5G وهو من فئة الهواتف المتوسطة قد ظهر للمرة الأولى خلال مؤتمر CES 2022 مع ثلاثة هواتف أخرى من نوكيا



وكان قد ظهر من قبل الموديل TA-1448 على موقع Wi-Fi Alliance بأسم رمزي “Style +” في حين يؤكد دليل المستخدم أن الاسم الرمزي “Style” فقط هو الهاتف N1530DL والذي سيكون نسخة خاصة للسوق الأمريكي من Nokia G400 5G.

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ومنذ الإعلان عن الهاتف Nokia G400 5G في يناير على CES 2022 لم تأتي اي تفاصيل ولا أخبار رسمية عنه حتى ذلك الوقت ومع ظهور دليل المستخدم الآن فربما يكون الإطلاق الرسمي قريباً.يحتوي Nokia G400 5G على شاشة بحجم 6.6 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، كما يأتي بمعالج Snapdragon 480 Plus 5G ويعمل بنظام التشغيل Android 12.سيأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت، كما ستعمل الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، بجانب كاميرا عريضة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.وآخيراً سيكون سعر الهاتف 239 دولار.