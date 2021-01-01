قبل الإطلاق الرسمي ظهور دليل مستخدم هاتف نوكيا G400 5G يكشف ثلاث نسخ من الهاتف

من المتوقع أن يتم اطلاق هاتف Nokia G400 5G الجديد قريبًا ولكن قبيل إطلاقه ظهر مؤخراً دليل استخدام الهاتف الرسمي والذي كشف عن أسماء ثلاث نسخ مختلفة من الهاتف وهما: TA-1448 وTA-1476 وN1530DL.
كان الاعلان الرسمي عن هاتف G400 5G وهو من فئة الهواتف المتوسطة قد ظهر للمرة الأولى خلال مؤتمر CES 2022 مع ثلاثة هواتف أخرى من نوكيا
وكان قد ظهر من قبل الموديل TA-1448 على موقع Wi-Fi Alliance بأسم رمزي “Style +” في حين يؤكد دليل المستخدم أن الاسم الرمزي “Style” فقط هو الهاتف N1530DL والذي سيكون نسخة خاصة للسوق الأمريكي من Nokia G400 5G.
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