ينطلق هاتف Realme Q5x رسمياً بمعالج Dimensity 700



Realme Q5x Realme Q5x

أعلنت شركة Realme اليوم عن هاتف Realme Q5x الذي يأتي بمعالج Dimensity 700، وقدرة بطارية 5000 mAh، وسعر 149 دولار.



يتميز هاتف Realme Q5x الجديد بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش بجودة عرض HD Plus أو بدقة 720 في 1600 بيكسل، وأبعاد 20:9.



كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 700، ويضم ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

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وفي إعدادات الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل مع مستشعر بدقة 0.3 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وتأتي كاميرة السيلفي في نتوء القطرة بدقة 5 ميجا بيكسل.كما يضم Realme Q5x بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن بقدرة 10W، ويأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويدعم الهاتف نظام تشغيل Android 12 مع واجهة Realme UI 3.0.أيضاً يضم الهاتف فتحة لاثنان من شرائح SIM بتقنية 4G و5G، كما يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi، والبلوتوث 5.0، ويضم منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات.ومن المقرر أن يتوفر Realme Q5x باثنان من الألوان هم الأزرق والأسود، بسعر 149 دولار، ونموذج واحد فقط، كما يبدأ البيع في 23 من يوليو.