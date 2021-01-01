لن تدعم ساعات Galaxy Watch5 و Galaxy Watch5 Pro الإتصال بشبكات 5G

ظهرت ساعات Galaxy Watch5 و Galaxy Watch5 Pro المرتقبة من سامسونج في تسريبات جديدة أكدت على أن سامسونج لن تدعم هذه الإصدارات بميزة الإتصال بشبكات 5G، من بين تفاصيل أخرى.
ظهرت الساعات الجديدة من سامسونج بنماذح رقم SM-R900 و SM-R910 وأيضاً SM-R920، حيث تعود النماذج الأولى لساعة Galaxy Watch5 المميزة بحجم 40 و44مم، بينما يعود النموذج الثالث لنموذج Pro.
وتعرف ساعة Galaxy Watch5 Pro أو نموذج SM-R920 في شركة سامسونج بمشروع X، ولقد إعتمدت العملاق الكوري ساعات Galaxy Watch5 الجديدة في منصة FCC في الولايات المتحدة مؤخراً، حيث ظهرت بنماذج رقم SM-R905 و SM-R915 و SM-R925 وتظهر في القوائم بأجهزة ذكية، كما أكدت التسريبات دعم الساعات الإتصال بشبكات LTE.
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