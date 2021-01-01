البيتكوين:أفضل سعر للاستثمار Bitcoin

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تعرضت عملة البيتكوين Bitcoin إلى انهيار كبير ومتواصل في السعر منذ أكثر من شهرين متتالين ومازال متواصل.



وتعد عملة البيتكوين Bitcoin هي العملة المسيطرة لسوق تداول العملات البديلة Alt Coins حيث تستحوذ وحدها على أكثر من 46% من حجم التداول في هذه الأسواق على المنصات المختلفة.



انخفاض علمة البيتكوين Bitcoin في آخر 24 ساعة

بيتكوين تتداول عند أدنى مُستوى لها مُنذ نوفمبر 2020



وقد انخفضت علمة البيتكوين Bitcoin في آخر 24 ساعة فقط حوالي 3% من سعرها ومن قيمتها السوقية أيضا والانهيار يوميا في تزايد مستمر من حيث نسبة الخسارة.



وتراجع سعر عملة البيتكوين Bitcoin بشكل حاد وكبير خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد ارتفاع مفاجئ وصل فيه سعر العملة إلى أكثر من 69 ألف دولار أمريكي وكاد أن يقترب من عتبة 70 ألف.



أما الآن فهو يصارع على سعر 17 ألف دولار أمريكي للعملة الواحدة وبهذا السعر تعود عملة البيتكوين Bitcoin للوراء وتحديدا إلى عام 2017.



تأثر البيتكوين بسبب أحداث اقتصادية وسياسية

مُستثمر أمريكي: الوقت الحالي هو الأنسب للاستثمار في بيتكوين



ووصل البيتكوين Bitcoin أول مرة



إلى هذا السعر في طريقة للصعود الكبير الذي توقع المستثمرون أنه سيواصل الارتفاع حتى يلامس سعر 100 ألف دولار أمريكي للبيتكوين الواحد.





وقد ساهمت عدة أحداث اقتصادية وسياسية على الساحة الدولية في الفترة الأخيرة على دفع سعر عملة البيتكوين Bitcoin إلى الوراء وأهمها التضخم الكبير الذي شاهدته الولايات المتحدة الأمريكية الذي صاحبها ارتفاع عملة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى وعلى رأسها البيتكوين.



وساهمت الصراعات والحرب في شرق أوربا في زيادة هذا التراجع الحاد في أسعار سوق الكريبتو عموما، وأيضا انهيار نظام Terra البيئي وانخفاض عملاته كان له تأثير كبير جدا في تذبذب الأسعار مع ما تعرضت له شبكة Celsius للإقراض من حادث توقفت علي أثرة أيضا.



في حين كانت سوق العملات المشفرة تساوي أكثر من 3 تريليونات دولار في ذروتها قبل 7 أشهر، تراجعت إلى ما دون تريليون دولار، بعدما بلغت 3000 مليار دولار في



نوفمبر المنصرم.



وساهم تجميد عمليات سحب البيتكوين Bitcoin من أكبر منصة في العالم، "باينانس"، هذا الأسبوع، في تراجع الاستثمار في العملات المشفرة.



الوقت الحالى هو الأنسب للاستثمار فى "بيتكوين"





وتوقع رجل الأعمال الأمريكي مايكل سايلور اليوم الأحد، أن يقدم الانخفاض الحالي في العملة الرقمية الأكثر قيمة عالميا "بيتكوين" فرصة مثالية للاستثمار في العملة على المدى الطويل.



ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروستراتيجي" مايكل سايلور - في حوار بثته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية - أن بيتكوين هي أفضل الأصول أداء في العالم مقارنة بالذهب والاستثمارات البديلة الأخرى، بالرغم من تداولها في الوقت الحالي عند أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2020 بانخفاض نسبته 70% من أعلى قيمة لها على الإطلاق.



واستهدف سايلور تهدئة مخاوف المستثمرين من الانخفاض الذي تواجهه سوق العملات الرقمية بقوله إن "بيتكوين" تمكنت منذ انطلاقها في عام 2009 تحقيق عوائد إيجابية للمستثمرين كل مدة زمنية تبلغ أربع سنوات.



ويعد سايلور هو أحد أكبر المروجين لعملة "بيتكوين" منذ سنوات وتبلغ مقتنيات شركته من البيتكوين حاليا 129,918 قطعة، حيث شدد كثيرا على اعتقاده بأن العملة الرقمية ستطيح بأصول أخرى من حيث الأداء.



وتتداول العملة الرقمية الأكثر قيمة عالميا "بيتكوين" عند مستوى 18838 دولارا للعملة الواحدة خلال تعاملات اليوم الأحد بارتفاع قدره 1050 دولارا أو ما نسبته 6% مقابل تداولها أمس السبت أدنى 18 ألف دولار.



