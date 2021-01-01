تغلق ByteDance استوديو تطوير الألعاب وتفصل أكثر من 100 موظف

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قالت تقارير إعلامية إن شركة ByteDance التي تتخذ من الصين مقراً لها أغلقت استوديو لتطوير الألعاب، وفصلت أكثر من 100 موظف.

أغلقت شركة ByteDance، الشركة الأم لـ TikTok ،101 Studio في شنغهاي التي كانت قد استحوذت عليها قبل ثلاث سنوات.



أفادت نيكي آسيا ByteDance مالك TikTok يقوم بحل أحد استوديوهات الألعاب الرئيسة بسبب أدائه المخيب للآمال. كان في استوديو الألعاب حوالي 300 موظف ووفقًا



للتقرير، تم نقل بعضهم إلى قطاعات أخرى داخل ByteDance.

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واعتبر استحواذ ByteDance لعام 2019 على المجموعة الأساسية وراء 101 Studio بمثابة تمهيد لتحدي هيمنة Tencent Holdings في ألعاب الهاتف المحمول".جاء التطور في الوقت الذي يقال فيه إن TikTok تخطط للقيام بدفعة كبيرة في الألعاب.وبحسب ما ورد أجرت منصة صناعة الفيديوهات القصيرةاختبارات تتيح للمستخدمين في فيتنام ممارسة الألعاب داخل تطبيقها.وفقًا لـ TikTok، فإن اللعبة الوحيدة المتاحة حاليًا للمستخدمين على نظامها الأساسي هي "Disco Loco 3D" من Zynga، وهي لعبة صغيرة لتحدي الموسيقى والرقص.من المحتمل أيضًا أن تستعد ByteDance للانضمام إلى فضاء الواقع الافتراضي (VR). تهدف ByteDance إلى استثمار "أطنان من المال" في المحتوى المتعلق بالواقع الافتراضي، وفقًا لتقارير البروتوكول.ظهرت أكثر من 40 قائمة وظائف لشركة Pico، شركة ByteDance الصينية لصناعة سماعات الرأس VR التي استحوذت عليها العام الماضي، حسبما ذكرت التقارير.