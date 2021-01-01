انفجار نجم هائل شديد السطوع..كان مرئيًا من الأرض..

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سجل علماء الفلك في الولايات المتحدة، أسرع انفجار لنجم نوفا شوهد على الإطلاق.



لقد شاهدوا نجمًا قزمًا أبيض "يسرق" غازًا من عملاق أحمر قريب وأثار انفجارًا ساطعًا بدرجة كافية يمكن رؤيته من الأرض باستخدام المنظار.



وقع انفجار NOVA المسمى V1674 Hercules ، على بعد 100 سنة ضوئية، أسرع بثلاث مرات من أي انفجار سابق.

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تم إطلاق المواد في الفضاء بسرعة ملايين الأميال في الساعة - والتي كانت مرئية من الأرض لما يزيد قليلاً عن 24 ساعة قبل أن تتلاشى.قال المؤلف الرئيسي البروفيسور سومنر ستارفيلد ، من جامعة ولاية أريزونا: "كان الأمر كما لو أن أحدهم كان يعمل كشافًا ويطفئ".ذكر البروفيسور ستارفيلد: "لقد كان يومًا واحدًا تقريبًا ، وكان أسرع nova سابقًا هو الذي درسناه مرة أخرى في عام 1991 ، V838 Herculis ، والذي انخفض في حوالي يومين أو ثلاثة أيام".وأضاف "أحداث Nova على هذا المستوى من السرعة نادرة ، مما يجعل هذا nova موضوع دراسة ثمينًا، لم تكن سرعتها هي السمة الوحيدة غير العادية - فالضوء والطاقة يرسلان أيضًا نبضات مثل صوت الجرس".يأمل خبراء من جامعة ولاية أريزونا أن تساعد مراقبتهم في الإجابة على أسئلة أكبر حول كيمياء نظامنا الشمسي ، وموت النجوم وتطور الكون.وعادة ما يتلاشى المستعر اللامع خلال أسبوعين أو أكثر، لكن V1674 Hercules انتهى في يوم واحد.ولم تكن سرعته السمة الوحيدة غير المعتادة - فالضوء والطاقة يرسلان أيضا نبضات مثل صوت الجرس المتردد. وكل 501 ثانية، هناك تذبذب يمكن اكتشافه في موجات الضوء المرئية والأشعة السينية. ولا يزال هناك عام - ومن المقرر أن يستمر لفترة أطول.وقال مارك واغنر، رئيس العلوم في مرصد التلسكوب ذي العينين الكبيرتين في جبل غراهام بجنوب أريزونا: "الشيء الأكثر غرابة هو أن هذا التذبذب شوهد قبل الانفجار. لكنه كان واضحا أيضا عندما كان نوفا أكثر سطوعا بمقدار 10 درجات. اللغز الذي يحاول الناس مواجهته هو ما يقود هذه الدورية التي قد تراها فوق نطاق السطوع في النظام".كما لاحظ الفريق الأمريكي رياحا غريبة أثناء رصدهم للمادة المنبعثة من المستعر، والتي يعتقدون أنها قد تكون معتمدة على مواقع القزم الأبيض والنجم المرافق له.ويُعتقد أن حوالي 30 إلى 60 نوفا تحدث كل عام في مجرة ??درب التبانة. ويجمع القزم الأبيض المادة ويغيرها، ثم يفسد الفضاء المحيط بمواد جديدة عندما يتحول إلى مستعر. إنه جزء مهم من دورة المادة في الفضاء حيث أن المواد المقذوفة بواسطة المستعرات ستشكل في النهاية أنظمة نجمية جديدة.وساعدت مثل هذه الأحداث في تكوين نظامنا الشمسي أيضا، ما يضمن أن الأرض ليست مجرد كتلة من الكربون.