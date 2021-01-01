«روبوت» يخصص مكانًا لركن السيارة الكهربائية

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كشفت احدى الشركة الناشئة، النقاب عن روبوت متحرك، «ZiGGY»، يمكنه حجز أماكن وقوف لسائقي المركبات الكهربائية ثم شحن تلك السيارات أينما كانت متوقفة.



وتهدف الشركة إلى مواكبة الطلب المتزايد على إمكانية الوصول في سوق السيارات الكهربائية.



كما يمكن للسائقين استدعاء الروبوت عبر تطبيق الهاتف أو نظام المعلومات والترفيه داخل السيارة.

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وسيصل ZiGGY إلى موقف السيارات ويحجز المكان حتى يصبح هناك حاجة للشحن عبر السلك.ووفقا لموقع electrek، ZiGGY هو حل مرن وبسيط لأي مكتب أو مركز تجاري أو مجمع سكني تقريبًا للمساعدة في تلبية احتياجات الشحن دون الحاجة إلى استثمارات في البنية التحتية والتركيب باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً .يتمكن ZiGGY من العودة إلى قاعدته الرئيسية لإعادة الشحن من الشبكة أو تخزين البطارية أو الطاقة الشمسية أو مزيج من هذه المصادر، يمكن أيضًا تنفيذ روبوتات ZiGGY للشحن خارج الموقع في حالة عدم توفر بنية تحتية.يأتي ZiGGY مزودة بشاشتين كبيرتين يمكن أن تكونا بمثابة إعلانات، مما يوفر خيارات دخل إضافية لمشغلي الروبوت.