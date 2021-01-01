مايكروسوفت تصحح ثغرات برمجية..

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صورة الخبر: مايكروسوفت
مايكروسوفت

أعلنت مايكروسوفت أن التحديث الأمني الذي أطلقته مؤخرا لأنظمة ويندوز يحمي مستخدمي هذه الأنظمة من ثغرات برمجية كانت تهدد أمن بيانات حواسبهم.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن تحديث شهر يونيو الأخير عالج العديد من المشكلات في عمل أنظمة ويندوز، والأهم من ذلك أنه حمل معه تصحيحا لثغرة (CVE-2022-30190) المعروفة بـ Follina، والتي استغلّت لاختراق الحواسب.

وتكمن خطورة ثغرة Follina تبعا للخبراء بأن الهاكرز يمكنهم استغلالها للوصول إلى أنظمة تشغيل الحواسب والتحكم بها عن بعد، كما يمكن استغلال هذه الثغرة للوصول إلى بيانات تلك الأجهزة وتعديلها أو حذفها.

تؤثر الثغرةعلى الكثير من أنظمة الحواسب بدءا من نظام Windows 7 وأنظمة ويندوز الأحدث، ولاحظ الخبراء انتشار هجمات إلكترونية مرتبطة بها بكثرة في النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت مايكروسوفت أن التحديثات الأمنية التي أطلقتها مؤخرا لم تصصح ثغرة Follina فحسب، بل وصححت 55 ثغرة برمجية أخرى في أنظمة ويندوز ، كما حملت التحديثات برمجيات لتفادي ثغرات كانت موجودة في متصفح Microsoft Edge.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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