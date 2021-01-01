يكشف «FBI» هوية مُجرم خطير عبر رسائل التطبيقات المحذوفة



رسائل التطبيقات المحذوفة رسائل التطبيقات المحذوفة

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، إنه استخدم بيانات الأبراج الخلوية في وقت سابق من هذا العام، لربط سبع عمليات سطو على البنوك في خمس ولايات برقم هاتف، يستخدمه مشتبه به يُدعى «فرناندو إنريكيز» وشركاء محتملون.



ووفقًا لأمر تفتيش حصلت عليه مجلة Forbes، من خلال التحقق من رقم الهاتف والاسم مع قواعد بيانات الشرطة الأخرى، استخدمت الوكالة هذه المعلومات لاسترداد عناوين البريد الإلكتروني وحسابات جوجل Google وإنستجرام Instagram وتيك توك TikTok.



وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن ذلك كشف عن صورة على تيك توك لـ «إنريكيز?» وهو يقف أمام سيارة شيفروليه SUV تشبه سيارة الهروب.

قد يعجبك أيضا...

وأظهرت الصور أيضا أوشما يبدو أنها تتطابق مع تلك الموجودة في لقطات مراقبة البنوك، وفقا للمحققين.وفي وقت لاحق، سعى مكتب التحقيقات الفيدرالي للحصول على مزيد من المعلومات مباشرة من تيك توك TikTok، بما في ذلك أي معلومات محذوفة من حسابه.وبينما يُظهر الأمر كيف يمكن للمراقبة التي تبدأ بما يسمى "تفريغ برج الهاتف الخلوي"، أن تقود رجال الشرطة إلى استهداف جميع أنواع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، أظهر أمر تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا ارتباكًا حول المدة التي يحتفظ فيها تيك توك TikTok بالمعلومات، وما يمكن الوصول إليه عن طريق الشرطة بمجرد أن يختار المستخدم حذفها.