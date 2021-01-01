يكشف «FBI» هوية مُجرم خطير عبر رسائل التطبيقات المحذوفة

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، إنه استخدم بيانات الأبراج الخلوية في وقت سابق من هذا العام، لربط سبع عمليات سطو على البنوك في خمس ولايات برقم هاتف، يستخدمه مشتبه به يُدعى «فرناندو إنريكيز» وشركاء محتملون.
ووفقًا لأمر تفتيش حصلت عليه مجلة Forbes، من خلال التحقق من رقم الهاتف والاسم مع قواعد بيانات الشرطة الأخرى، استخدمت الوكالة هذه المعلومات لاسترداد عناوين البريد الإلكتروني وحسابات جوجل Google وإنستجرام Instagram وتيك توك TikTok.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن ذلك كشف عن صورة على تيك توك لـ «إنريكيز?» وهو يقف أمام سيارة شيفروليه SUV تشبه سيارة الهروب.
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