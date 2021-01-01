سوزوكي تكشف عن الإصدار LC من "ألتو لابين" للسوق الياباني..بمزيج من الكلاسيكية والعصرية..

في عام 2002 بدأت سوزوكي إنتاج سيارتها الهاتشباك صغيرة الحجم "ألتو لابين Alto Lapin"، والتي تُصنف تحت فئة الـ Kei car وهو تصنيف خاص بالسوق الياباني فقط.. وبخلاف حجمها الصغير تتمتع السيارة بتصميم صندوقي مميز، كما أن اسمها "لابين" هو مرادف لكلمة "أرنب" في اللغة الفرنسة، وهذا يفسر شعار رأس الأرنب على الشبكة الأمامية بدلاً من شعار سوزوكي.. انطلقت السيارة في ثلاثة أجيال حتى الآن، ومؤخرًا تم الكشف عن الإصدار LC منها بإضافات تجمع بين العصرية والكلاسيكية.



يظهر اختلاف تصميم الواجهة في الإصدار الجديد بعض الشيء، فعلى سبيل المثال حصلت المصابيح الأمامية على لمسات من الكروم كما انفصلت عن الشبكة الأمامية التي تقلص حجمها وأصبحت بلون أسود، وداخل الشبكة الجديدة يظهر خط من الكروم الفضي ينتهي بقطعة دائرية صغيرة على كل من طرفيه، أما في الخلف فلم يختلف التصميم كثيرًا باستثناء شكل الشعار.



أشارت الصانعة اليابانية إلى أنها استهدفت أيضًا في هذا التصميم إعادة إحياء بعض اللمحات من السيارة "سوزوكي فرونت 360" التي تعود لفترة الستينيات، وقد تم ذلك من خلال إتاحة ألوان طلاء تعود لهذه الفترة الزمنية مثل: الأخضر الفاتح، البني، البيج، الأزرق، والوردي الباستيل.. كما يتوفر اختيار السيارة بألوان ثنائية مع سقف باللون الأبيض أو البني.

قد يعجبك أيضا...

وكما حدث في التصميم الخارجي للسيارة، احتفظت مقصورة "ألتو لابين" بنفس ملامحها الرئيسية، ولكنها تميزت ببعض اللمسات مثل كسوة المقاعد التي جاءت مزيج بين القماش بلون بني وجلد صناعي بلون الشكولاتة، أما أجزاء المقصورة الأخرى مثل السقف وألواح الأبواب الداخلية فكانت بلون بيج، بهدف ألا يغلب على المقصورة لون داكن.. وتأتي مقاعد السيارة بخاصية تدفئة وكذلك خاصية تحكم أوتوماتيك في درجة الحرارة.ويستطيع المشتري الياباني أن يختار لوحة القيادة إما بلون مستوحى من الخشب أو بلون رمادي داكن لؤلؤي، وتحتوي على شاشة اختيارية للمعلومات والترفيه مقاس 7 بوصة، كما تأتي تظهر أشكال رسوم متحركة للأرنب في شاشة معلومات عند العدادات، كانعكاس لاسم السيارة..وأخيرًا تعتمد السيارة على محرك سعته 660 سي سي قادر على توليد قوة 63 حصان، ويتصل بناقل حركة CVT ، ويمكن الاختيار بين نظام دفع أمامي أو دفع كلي للعجلات.. وبالنسبة للأسعار فتتراوح بين 10,438 و 12,199 دولار أمريكي.