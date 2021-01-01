تويوتا تكشف عن تندرا وتاكوما 2023



تويوتا تويوتا

كشفت تويوتا عن السيارتين تندرا وتاكوما بتحديثات عام 2023، لتنضم الشاحنتان إلى طرازي فينزا 2023 وكامري 2023 اللذين تم الكشف عنهما مؤخرًا، وكلتاهما حصلت على ترقيات بصرية للطراز الجديد.

تندرا 2023



تحصل السيارة على حزمة SX جديدة تضيف ترقيات للمظهر "دون سعر باهظ". تتوفر الحزمة حصريًا في فئات SR5 في تكوينات الدفع الثنائي والدفع الرباعي، وكذلك في طرازي الكابينة المزدوجة و CrewMax. توفر المجموعة الجديدة عجلات معدنية جديدة مقاس 18 بوصة مع طلاء معدني رمادي داكن، بالإضافة إلى لمسة نهائية سوداء لمقابض الأبواب والمصد الخلفي الداخلي. يتم الحصول على مظهر أكثر بساطة من خلال معالجة حذف الشارة، بينما تحصل طرازات الدفع الرباعي على شارة 4x4 معتمة، وفي المقصورة تحل اللمسات السوداء محل عناصر الزخرفة الفضية.



تتوفر تندرا في خمسة فئات أساسية، SR وSR5 وLimited وPlatinum و 1794. يمكن للعملاء أيضًا الترقية إلى طراز TRD Pro أو فئة Capstone الرئيسية الجديدة. تحمل الشاحنة محركين متاحين، محرك تربو مزدوج V6 ومحرك تربو مزدوج V6 مكهرب مع توفير الأخير قوة أكبر عند 437 حصانًا. يتم تزاوج كلا المحركين بشكل قياسي مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات يتميز بوضع النقل المتسلسل.

تاكوما 2023

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تريد تويوتا الاحتفاظ بحالة الطراز الأكثر مبيعًا في فئة الشاحنات متوسطة الحجم لعام 2023 من خلال إضافة حزمتين جديدتين للفئة SR5. تصل تاكوما المحدثة بالفئات التالية: SR وSR5 وTRD Sport وTRD Off-Road وLimited وTRD Pro، بينما يعود Trail Edition وNightshade Edition إلى التشكيلة أيضًا. تضيف حزمة SX أقواس عجلات سوداء وعجلات سوداء قياسية. يمكن العثور على الزخرفة السوداء حول الجزء الخارجي من الشاحنة، بما في ذلك أغطية المرايا الجانبية.ترقية المظهر الجديدة الأخرى لعام 2023 هي حزمة Chrome، والتي تركز على تقديم المزيد من التطور لمظهر تاكوما. تشمل التعديلات عجلات جديدة من الكروم قياس 18 بوصة، بالإضافة إلى مقابض أبواب مطلية بالكروم وطرف عادم. داخل المقصورة، يوجد مقبض ناقل حركة جديد مكسو بالجلد.يستمر محرك تاكوما 2023 بخيارين من مجموعة نقل الحركة، وحدة أساسية بأربع أسطوانات سعة 2.7 لتر، ومحرك V6 اختياري سعة 3.5 لتر. تتوفر حزمتا المظهر الجديدتان فقط لطرازات V6 الأكثر قوة، والتي تنتج 278 حصانًا. يأتي كلا المحركين مقترنين بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات بشكل قياسي، في حين يمكن تزويد المحرك V6 بناقل حركة يدوي من ست سرعات أيضًا.