تويوتا تكشف عن تندرا وتاكوما 2023

كشفت تويوتا عن السيارتين تندرا وتاكوما بتحديثات عام 2023، لتنضم الشاحنتان إلى طرازي فينزا 2023 وكامري 2023 اللذين تم الكشف عنهما مؤخرًا، وكلتاهما حصلت على ترقيات بصرية للطراز الجديد.
تندرا 2023
تحصل السيارة على حزمة SX جديدة تضيف ترقيات للمظهر "دون سعر باهظ". تتوفر الحزمة حصريًا في فئات SR5 في تكوينات الدفع الثنائي والدفع الرباعي، وكذلك في طرازي الكابينة المزدوجة و CrewMax. توفر المجموعة الجديدة عجلات معدنية جديدة مقاس 18 بوصة مع طلاء معدني رمادي داكن، بالإضافة إلى لمسة نهائية سوداء لمقابض الأبواب والمصد الخلفي الداخلي. يتم الحصول على مظهر أكثر بساطة من خلال معالجة حذف الشارة، بينما تحصل طرازات الدفع الرباعي على شارة 4x4 معتمة، وفي المقصورة تحل اللمسات السوداء محل عناصر الزخرفة الفضية.
تتوفر تندرا في خمسة فئات أساسية، SR وSR5 وLimited وPlatinum و 1794. يمكن للعملاء أيضًا الترقية إلى طراز TRD Pro أو فئة Capstone الرئيسية الجديدة. تحمل الشاحنة محركين متاحين، محرك تربو مزدوج V6 ومحرك تربو مزدوج V6 مكهرب مع توفير الأخير قوة أكبر عند 437 حصانًا. يتم تزاوج كلا المحركين بشكل قياسي مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات يتميز بوضع النقل المتسلسل.
تاكوما 2023
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!