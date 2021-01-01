مرسيدس تكشف عن AMG G 63 4 × 4² 2023..بقوة 577 حصانًا..

كشفت مرسيدس عن أولى الصور الرسمية للسيارة 63 4 × 4² الجديدة التي تجعل قائدها مستعدًا لمواجهة جميع التضاريس، مع أداء محرك V8 مزدوج الشاحن التربو، الذي تقول مرسيدس إنه "الأخير من نوعه"، مشيرة على الأرجح إلى كونه محرك احتراق داخلي.
تم الكشف عن النموذج على موقع G-Class Private Lounge التابع لشركة مرسيدس. وتعتبر السيارة أحدث إضافة إلى مجموعة G-Wagen الخاصة عالية الركوب بعد G63 AMG 6 × 6 2013، وG500 4 × 4² 2015، ومرسيدس مايباخ G650 Landaulet 2017.
تمت ترقية السيارة الجديدة مع إضافات واسعة للرفارف، ومجموعة من العجلات الضخمة مقاس 22 بوصة، ومصابيح LED المثبتة على السقف، والطلاء الأخضر الخاص، والكثير من لمسات ألياف الكربون في جميع أنحاء هيكلها المربع، بما في ذلك غطاء احتياطي بالحجم الكامل.
داخل المقصورة نجد المزيد من ألياف الكربون، وشاشة بدء تشغيل خاصة على قمرة القيادة الرقمية، وإضاءة محيطة، ومرآة داخلية رقمية، ومقاعد رياضية مكسوة بالجلد وعجلة قيادة.
دفعة كبيرة في القوة على سابقتها
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