مرسيدس تكشف عن AMG G 63 4 × 4² 2023..بقوة 577 حصانًا..



مرسيدس مرسيدس

كشفت مرسيدس عن أولى الصور الرسمية للسيارة 63 4 × 4² الجديدة التي تجعل قائدها مستعدًا لمواجهة جميع التضاريس، مع أداء محرك V8 مزدوج الشاحن التربو، الذي تقول مرسيدس إنه "الأخير من نوعه"، مشيرة على الأرجح إلى كونه محرك احتراق داخلي.

تم الكشف عن النموذج على موقع G-Class Private Lounge التابع لشركة مرسيدس. وتعتبر السيارة أحدث إضافة إلى مجموعة G-Wagen الخاصة عالية الركوب بعد G63 AMG 6 × 6 2013، وG500 4 × 4² 2015، ومرسيدس مايباخ G650 Landaulet 2017.



تمت ترقية السيارة الجديدة مع إضافات واسعة للرفارف، ومجموعة من العجلات الضخمة مقاس 22 بوصة، ومصابيح LED المثبتة على السقف، والطلاء الأخضر الخاص، والكثير من لمسات ألياف الكربون في جميع أنحاء هيكلها المربع، بما في ذلك غطاء احتياطي بالحجم الكامل.



داخل المقصورة نجد المزيد من ألياف الكربون، وشاشة بدء تشغيل خاصة على قمرة القيادة الرقمية، وإضاءة محيطة، ومرآة داخلية رقمية، ومقاعد رياضية مكسوة بالجلد وعجلة قيادة.

دفعة كبيرة في القوة على سابقتها

قد يعجبك أيضا...

الأخبار المهمة تحت غطاء المحرك، حيث نجد أحدث محرك V8 تربو مزدوج سعة 4 لترات من AMG ينتج 577 حصانًا وعزم دوران يبلغ 850 نيوتن متر، تمامًا كما هو الحال في G63 العادية، تحسن كبير عن الطراز الأقدم بقدرة 416 حصانًا. لم تكشف مرسيدس عن مزيد من أرقام الأداء.كذلك فإن G63 4 × 4² تتمتع بالتعليق المستقل، وزيادة الخلوص الأرضي إلى 351 ملم والقدرة على المرور عبر المياه التي يبلغ عمقها 910 ملم.ستعلن مرسيدس عن المواصفات التفصيلية للنموذج لاحقًا. وينطبق الشيء نفسه مع الأسعار والتوافر، حيث أضافت مرسيدس أن G63 4 × 4 ستكون متاحة لفترة محدودة.