أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الأحد 20-6-2021



اسعار العملات اسعار العملات

استهلت أسعار العملات اليوم الأحد، 20-6-2021، في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري، بفروع البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بالتداول قرب المستويات المعلنة من البنك المركزي المصري أمس، السبت، وبخصوص أسعار العملات في مصر، تستعرض منصة المال الإلكترونية أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم، كالتالي:



أسعار العملات بنك مصر

جاءت أسعار العملات اليوم، الخميس، داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، كالتالي:



حقق سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

قد يعجبك أيضا...

فيما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.48 جنيه للشراء و18.70 جنيه للبيع.ويتداول سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، 21.49 جنيه للشراء و21.86 جنيه للبيع.فيما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.أسعار العملات البنك الأهليوبالمثل، حققت أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري؛ أكبر بنك حكومي من حيث الأصول، التالي:يتداول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، عند 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.ولا يزال بنكي “الأهلي المصري” و”مصر” يحتفظان بأدنى مستوى للعملة الخضراء مقابل الجنيه في البنوك المحلية.ويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.46 جنيه للشراء و18.7 جنيه للبيع، بفروع “الأهلي المصري”.وبالمثل، يتداول سعر العملة الإنجليزية مقابل العملة المصرية، عند 21.49 جنيه للشراء و21.86 جنيه للبيع.فيما وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.وحقق سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.جريدة المالأسعار العملات في شركات الصرافةويتداول سعر العملات اليوم أمام الجنيه في سوق الصرافة المحلية، خلال فترة التداول الصباحية في الشركة المصرية للصرافة؛ التابعة لبنك مصر، كالآتي:سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.فيما وصل سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.46 جنيه للشراء و18.7 جنيه للبيع.وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، 21.49 جنيه للشراء و21.86 جنيه للبيع.ويتداول سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.وفيما يتداول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.أسعار العملات CIB البنك التجاري الدوليوبالنسبة إلى أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص من حيث الأصول؛ البنك التجاري الدولي، فجاءت على النحو التالي:حقق البنك التجاري الدولي أعلى سعر للعملة الخضراء مقابل الجنيه على مستوى البنوك المحلية، مسجلاً 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.وبجانب المصرف العربي الدولي؛ جاء سعر اليورو مقابل الجنيه بالتجاري الدولي الأعلى سعراً على مستوى الشراء، ليصل عند 19.01 و19.21 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.ولا يززال سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، محافظاً على مستويات 22.08 و22.31 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.كما احتفظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بمستويات 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.أسعار العملات في البنك المركزي المصريجاءت أسعار العملات اليوم الرسمية مقابل الجنيه، وفق آخر تحديثات البنك المركزي المصري، على موقعه الرسمي والمعلنة الخميس الماضي، كالتالي:يتداول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.62 جنيه للشراء و18.745 جنيه للبيع.ووصل سعر الجنيه الاسترليني مقابل نظيره المصري، 21.77 جنيه للشراء و21.91 جنيه للبيع.كما حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.وبالنسبة إلى سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، فقد سجل 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.أسعار العملات بنك الاسكندريةووفقاً لشاشات التداول اللحظي بفروع بنك الإسكندرية، رصدت منصة المال الإلكترونية أسعار العملات اليوم أمام الجنيه، كالتالي:يتداول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع.وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.46 جنيه للشراء و18.72 جنيه للبيع.فيما جاء سعر الجنيه الاسترليني مقابل نظيره المصري، عند مستويات 21.49 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع.كما حقق سعر الريال مقابل الجنيه، مستوى سعري 4.1 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.ويتداول سعر الدرهم مقابل الجنيه، عند 4.23 و4.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.أسعار العملات البنك العربي الأفريقيسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، 15.6 و15.7 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.فيما يتداول سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.48 و18.72 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.وحقق سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، 21.52 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع.ووصل سعر الريال مقابل الجنيه، 4.05 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.كذلك يتداول سعر الدرهم مقابل الجنيه، عند 4.19 و4.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.