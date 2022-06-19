البورصة تسجل أدنى مستوى لها منذ أبريل 2020

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أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع على تراجع جميع مؤشراتها.



وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.4% مُغلقًا عند 9728 نقطة، ليسجل أدنى مستوى له منذ أبريل 2020، الذي سجل خلال أسبوعه الأول 9455 نقطة.



كما انخفض مؤشرا المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.82% عند 1820 نقطة، وEGX100 بنسبة 1.63% عند 2742 نقطة.

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وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى 649.6 مليار جنيه ليفقد حوالي 8.1 مليار مقابل 657.7 مليار جنيه سجلها بختام جلسة الخميس الماضي.وتوجه المستثمرون المصريون والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء بنحو 589.7 مليون جنيه، و6.9 مليون جنيه على التوالي، في حين قصد الأجانب البيع بصافي قيمة بلغت 596.6 مليون جنيه.وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 431.4 مليون جنيه بكمية تداول نحو 338.1 مليون ورقة منفذة على 26.5 ألف عملية.أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًاتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، “الخليجية الكندية” للاستثمار العقاري العربي بنسبة 4.97% ليغلق عند 9.92 جنيه، يليه بلتون المالية القابضة بنسبة 3.5%، عند 1.391 جنيه، ثم سهم مصرف أبوظبي الأسلامي- مصر بارتفاع 3.5% مغلقًا عند 11.52 جنيه.وفي المرتبة الرابعة جاء سهم رواد السياحة – رواد بارتفاع 3.44% ليغلق عند 13.85 جنيه، وخامسًا حل سهم شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 3.1% ليغلق عند 0.798 جنيه.بينما تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا “العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 20%، ليغلق عند 45.84 جنيه، يليه نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة تراجع بلغت 15.26% ليغلق عند 0.272 جنيه، ثم حق اكتتاب شركة حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 بنسبة 13.33% عند 0.039 جنيه للسهم.وحل في المرتبة الرابعة سهم غاز مصر بنسبة 7.29% ليغلق عند 30.65 جنيه للسهم، وخامسا جاء سهم شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة تراجع 6.83% مغلقًا عند 1.624 جنيه.