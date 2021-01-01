خطوات تساعد طفلك على التأقلم مع ارتداء النظارة الطبية



النظارة الطبية النظارة الطبية

ضعف النظر عند البالغين مشكلة عادية يمكن تجاوزها بارتداء النظارة أو حتى بخوض عملية تصحيح النظر، ولكن عند الأطفال ظروف وشكل أخرى، حيث أن بعض الأطفال الذي يرتدو النظارة ينفصلون عن بعض الأنشطة التي اشتركوا فيه من قبل بالإضافة إلى تعرضهم احياناً للتنمر، والامتناع عن الانخراط في الحياة، ستكون هناك فترة للتكيف مع النظارات الجديدة، لذا يستعرض اليوم السابع ما يمكنك فعله لمساعدة طفلك على التعود على ارتداء النظارات والاستمتاع بطريقة جديدة لرؤية العالم وفقاً لموقع "spectrumeyecare" كما يلي:



أشركي طفلك في عملية الاختيار:

من الجيد تقديم التوجيه عند اختيار الإطارات، ولكن من المهم أيضًا أن تدع طفلك يختارها، حيث إنه هو من سيرتديها يوميا وبشكل دائم، وسيعكس الزوج المناسب من النظارات ثقة الطفل في نفسه وقوة شخصيته حين يختارها، قومي بإشراك طفلك بشكل فعال في عملية اختيار الإطار للحصول على نتيجة يمكن أن يسعد بها.



اجعلي الأمر ممتعًا:

يمكن أن يتخوف طفلك من أن ارتداء النظارات يوقف أوقات المرح، لكن يمكنك كأم تحويل النظارة الخاصة بطفلك إلى أمر ممتع حيث يمكنك مشاركته في عمل شوبينج له وشراء بعض الملابس الملائمة للنظارة مما يجعله أكثر ثقة، خاصة مع الحصول على بنطلون جينز جديد أو حقيبة ظهر جديدة ممتعة واجعلي عملية اختيار الإطارات بأكملها ممتعة، فسيكون طفلك أكثر حماساً.

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الإجابة عن كل اسئلة طفلك:كما هو الحال مع أي شيء جديد أو مختلف، سيكون لدى طفلك أسئلة، أجيبي على هذه الأسئلة بصدق بمجرد ظهورها وطرحها، إذا كنت لا تعرفين الإجابة، فقولي ذلك، ولكن شددي على أن طبيب عيون الأطفال سيكون قادرًا على المساعدة، قومي معه بعمل قائمة بجميع الأسئلة التي يطرحها طفلك والتي يمكن عرضها على طبيب العيون للرد عليها، إما عن طريق الهاتف أو أثناء موعد النظارات الطبية لطفلك.تأكدي من أنها مناسبة:تأكدي من إن النظارة مناسبة لطفلك، وذلك بمراعاة تغير ونمو طفلك وتغير مقاساته، فعليك متابعة ذلك كل ثلاث أشهر على الاقل.