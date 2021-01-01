أبرز فوائد زيت السترونيلا المذهلة..إزالة السموم..



زيت السترونيلا زيت السترونيلا

زيت السترونيلا من الزيوت الأساسية التي يتم استخراجها من عشبة السترونيلا باستخدام التقطير بالبخار، واشتهر استخدام هذا الزيت على نطاق واسع في الدول الآسيوية مثل الصين وإندونيسيا، وذلك نظرًا لفوائد زيت السترونيلا العديدة التي يتمتع بها، أبرزها استخدامه كطارد طبيعي للحشرات، كما يوفر كذلك عددًا كبيرًا من الآثار المفيدة الأخرى نظرًا لخصائصه المطهرة والمضادة للالتهابات والميكروبات والفطريات.



فوائد زيت السترونيلا



زيت السترونيلا هو زيت أساسي متعدد الأغراض وله مجموعة متنوعة من الاستخدامات المختلفة يتمثل أهمها فيما يلي:

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1. معطر طبيعييتميز زيت السترونيلا برائحته المنعشة التي تشبه الليمون، لذلك يتم استخدامه على مجال واسع في صناعة الشموع والصابون والعطور ومستحضرات التجميل الأخرى نظرًا لرائحته الرائعة، كما يستخدم هذا الزيت كذلك كمعطر وعطر طبيعي للغرفة، بالإضافة إلى استخدامه كمزيل عرق دون تعريض الجسم للتأثيرات المنهكة لمزيلات العرق الكيميائية الأخرى، وإليكم طريقة التحضير والاستخدام.المكونات المطلوبة4 ملاعق كبيرة من صودا الخبز4 ملاعق كبيرة نشا ذرة4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا3 قطرات من زيت السترونيلا العطريكيفية الاستخدامنمزج كل المكونات السابقة مع بعضها البعض ونضعها في بخاخ زجاجي، يتم استخدامه على الجلد مباشرة كمزيل طبيعي للعرق.ويفضل استخدامه دائمًا على بشرة نظيفة لذا ينصح باستخدامه بعد الاستحمام.أما في حالة استخدامه كمعطر للغرف فيتم استخدام المكونات نفسها مع مراعاة استخدام زيت اللافندر بدلًا من زيت جوز الهند وزيادة تركيز زيت السترونيلا كذلك.2. يساعد على إزالة السموممن المعروف أن زيت السترونيلا يتميز بقدرته على إزالة السموم، كما يمكن استخدامه لتهدئة المشاكل المرتبطة بالتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل العظمي، أما عن طريقة الاستخدام فهي تتمثل في الآتي:المكونات المطلوبة4- 5 قطرات من زيت السترونيلا3 مل من زيت بذور السمسمكيفية الاستخداميتم مزج 5 قطرات من زيت السترونيلا و3 مل من زيت السمسم.ندلك المنطقة المصابة بعد ذلك بهذا المزيج للمساعدة في تقليل الالتهاب.3. يحارب الاكتئابأظهرت الأبحاث أن رائحة زيت السترونيلا الشبيهة برائحة الحمضيات تساعد على تنشيط النشاط العصبي السمبثاوي والعاطفي، الأمر الذي يجعل هذا الزيت من أفضل الزيوت التي تكافح الاكتئاب.كيفية الاستخدامطريقة الاستخدام سهلة للغاية، حيث يتم نشر زيت السترونيلا في المنزل أو العمل للتقليل من التوتر والاستمتاع برائحته العطرة.4. منظف للمطابخفوائد زيت السترونيلافوائد زيت السترونيلامن ضمن أهم فوائد زيت السترونيلا أنه يمكن استخدامه للحصول على أسطح منزلية لامعة، وذلك بفضل خصائصه المضادة للميكروبات والفطريات، الأمر الذي يجعله فعالا في القضاء على البكتيريا التي تتكون في المطابخ نتيجة فتات الطعام، كما يمتلك ميزة إضافية أخرى وهي رائحته العطرية المميزة التي تنتشر في الهواء بعد التنظيف.المكونات المطلوبةملعقة كبيرة صابون قشتالي سائل2- 5 قطرات من زيت السترونيلا العطري3 قطرات من زيت شجرة الشايكوب ماءكيفية الاستخدامنأخذ زجاجة رذاذ ونملؤها 3/4 بالماء ثم نضيف إليها الزيت والمكونات السابقة.نرج الزجاجة بشكل جيد عدة مرات إلى أن تتجانس المكونات مع بعضها البعض، ثم نستخدمها لتنظيف أسطح المطابخ.5. طارد الحشرات الطبيعيالطريقة الأكثر شيوعًا لاستخدام زيت السترونيلا هي استخدامه كطارد طبيعي للحشرات، حيث يتميز بفاعليته الكبيرة كطارد للبعوض على وجه التحديد، وخاصة الأنواع الناقلة للعديد من الفيروسات بما في ذلك حمى الضنك والحمى الصفراء وفيروس غرب النيل وفيروس زيكا وما إلى ذلك.المكونات المطلوبة60 مل من الماء المغلي20 قطرة من زيت السترونيلا العطري15 قطرة من زيت النعناع العطري10 قطرات من زيت شجرة الشايكيفية الاستخدامنضع الماء في زجاجة رذاذ، ثم نضيف الزيوت السابقة ونحكم إغلاق الزجاجة بشكل جيد.نرج الزجاجة عدة مرات، ثم نقوم برش هذا الرذاذ على الجلد المكشوف وحتى ملابسك لمنع لدغات الحشرات، مع مراعاة تجنب الرش في العينين.6. يقلل من الحمىيمكن أن يساعد زيت السترونيلا في تقليل الحمى بسبب آثاره المضادة للميكروبات والالتهابات ومدر طبيعي للبول، الأمر الذي يجعله فعالا في طرد السموم من الجسم وبالتالي خفض درجة حرارته، كما يمكن لطبيعته المضادة للميكروبات والالتهابات أن تساعد في قتل أي بكتيريا مسؤولة عن الحمى.كيفية الاستخدامنضيف بضع قطرات من زيت السترونيلا إلى الماء، ثم نغمس قطعة قماش في هذا المحلول.نضع قطعة القماش على الجبهة للتقليل من الحمى وخفض درجة الحرارة.7. مكيف طبيعييتسم أي نوع بلسم تجاري في السوق باحتوائه على العديد من المواد الكيمائية الضارة بالشعر على المدى الطويل، بدلاً من ذلك يوفر زيت السترونيلا حلاً طبيعيًا لتنظيف فروة رأسك وترطيبها، بالإضافة إلى قدرته الفعالة في القضاء على الشعر الدهني إلى جانب محاربة قشرة الرأس والحفاظ على صحة فروة الرأس.كيفية الاستخدامنمزج بضع قطرات من زيت السترونيلا مع زيت اللوز أو جوز الهند، ثم ندلك به فروة الرأس.نترك الزيت على الشعر طوال الليل، ويمكن استخدامه كذلك كبلسم عن طريق وضع بضع قطرات من هذا الخليط على شعرك ومن ثم تدليكه بأطراف الأصابع.8. منشط طبيعييمكن استخدام السترونيلا كمنشط للشعر والوجه، حيث يحتوي السترونيلا على خصائص مطهرة بالإضافة إلى قدرة الفعالة في التخلص من البشرة الدهنية، كما يساعد في التخلص من البكتيريا المحفزة لحب الشباب، مع وضع في الاعتبار إمكانية تخفيفه بأحد الزيوت الأخرى.طريقة الاستخدامفي حالة استخدامه كمنشط للوجه، ليس عليكم سوى تخفيف زيت السترونيلا مع الماء وتطبيقه كمنشط للوجه بعد الاستحمام.أما في حالة استخدام السترونيلا على الشعر، فليس عليكم سوى إضافة بضع قطرات من الزيت إلى الشامبو الخاص بكم للحصول على شعر كثيف.9. يخفف التوتر ويساعد على الاسترخاءزيت السترونيلا له رائحة عطرة معروفة بتأثيرها المريح. الأمر الذي يجعلها فعالة في التخفيف من التوتر بشكل طبيعي.طريقة الاستخدامنستخدم المرذاذ لنشر بضع قطرات من زيت السترونيلا في الهواء سواء في العمل أو في المنزل.اقرأ أيضًا: فوائد البصل للشعر وكيفية تطبيقه10. يمنع اضطرابات المعدةيحتوي هذا الزيت على الجيرانيول الذي ثبت أنه يمتلك نشاطًا مضادًا للديدان الطفيلية، وهذا يعني أنه يمكن استخدامه لصد الديدان المعوية الطفيلية، بالإضافة إلى ذلك، تساعد طبيعته المضادة للالتهابات كذلك في تقليل التهاب المعدة أو الأمعاء، حيث يعمل على تسهيل عمل الجهاز الهضمي بسلاسة.المكونات المطلوبة1- 2 قطرات من زيت السترونيلا3 مل من زيت بذور السمسمكيفية الاستخدامنضيف بعض قطرات زيت السترونيلا مع بعض قطرات من زيت السمسم، ثم نستخدم تلك الزيوت لدهن البطن.نضع منشفة دافئة بعد ذلك على البطن ونتركها لبعض الوقت.تساعد تلك الطريقة على قتل الطفيليات المعوية، مما يحسن من عمل الجهاز الهضمي بشكل صحي.كانت هذه أهم فوائد زيت السترونيلا قدمناها لكم من خلال موقعنا قل ودل، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم في النهاية من هذا الموضوع وإلى اللقاء في المزيد من الموضوعات الشيقة.