دراسة علمية تكشف..كيف يؤذى الحزن جسمك بعد موت شخص عزيز؟



الحزن الحزن

قالت دراسة جديدة عن أن الحزن الشديد وحسرة القلب الناجمة عن فقدان ووفاة الزوج أو الزوجة أو شخص عزيز يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة وحتى الموت، بحسب موقع "health".



عند مواجهة المواقف العصيبة، يكون لدى الزوجين الحزينين زيادات كبيرة في التهاب الجسم.



قال باحثو جامعة رايس الأمريكية إن الالتهاب مرتبط بمجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك مشاكل القلب الخطيرة والوفاة المبكرة، بحسب الدراسة، التي نشرت فى في مجلة Psychological Science

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قال رايان لين براون، مؤلف مشارك في الدراسة: "لقد كنت متحمسًا للغاية لنشر هذا العمل لأنه يعطينا نظرة ثاقبة حول مدى قدرة الحزن الشديد على زيادة الالتهاب في الجسم وتعريض الأرامل لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".وأضاف براون: "نظرًا لأننا نواجه العديد من الأحداث المجهدة يوميًا كبشر، فإن هذا النوع من الاستجابة للتوتر في المختبر يعني أن هذه العملية نفسها من المحتمل أن تحدث بشكل متكرر طوال كل يوم أو أسبوع للأرامل أو الأرامل الذين يعانون من أعراض حزن أكثر حدة".بالنسبة للدراسة، قام فريق البحث بتحليل كيفية تأثير الإجهاد على مستويات المؤشرات الحيوية الالتهابية في دم 111 شخصًا بالغًا، تتراوح أعمارهم بين 35 و84 عامًا، ممن فقدوا زوجًا في العام الماضي.تم جمع عينات الدم في بداية الدراسة ومرة ??أخرى بعد 45 دقيقة وساعتين من حدث مرهق كان جزءًا من البحث تتضمن الأمثلة مقابلة عمل محاكاة مع أسئلة سريعة وتقييم لمهام الرياضيات المعقدة.في المتوسط ??، كان المشاركون الذين أبلغوا عن حزن شديد بعد فقدان زوجاتهم - بما في ذلك الحزن العميق والخدر وفقدان التركيز - لديهم زيادة أكبر بنسبة 19? في المؤشرات الحيوية الالتهابية بعد المواقف العصيبة مقارنة بأولئك الذين أبلغوا عن حزن أقل حدة.