دار الإفتاء تجيب .. هل شرب السجائر يلزم إعادة الوضوء مرة أخرى؟



شرب السجائر شرب السجائر



هل شرب السجائر يلزم اعادة الوضوء مرة اخرى؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، .



وقال"ممدوح": إن ما ذهبت إليه دار الإفتاء المصرية هو أن تدخين السجائر حرام .. لكنها لا تُبطل الوضوء.



هل من الضرورى إعادة الوضوء بعد التدخين؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، امين الفتوى بدار الإفتاءالمصرية، وذلك خلال لقائه بالبث البماشر لصفحة دار الإفتاء المصرية.

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واجاب العجمي، قائلًا: أنك إن شربت سجائر وتوضئت بعد ذلك فهذا مستحب ويجوز لإزاله الروائح الكريهة فإن لم تتوضأ ومضمضت فمك فقط فوضوئك صحيح ولا شئ فى ذلك.توضأت وشربت سجائر فهل بطل وضوئي؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأجاب عثمان، قائلًا: إن السجائر لا تبطل الوضوء ولكنها محرمة، فالتحريم شئ والبطلان شئ آخر.وتابع قائلًا: السجائر محرمة لأنها تهلك العافية والمال وكلاهما يكفى فى التحريم، ولكن عندما تذهب للصلاة تذكر حديث (( أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو أدم)).هل السجائر تنقض الوضوء؟ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول: "هل السجائر تنقض الوضوء؟".أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ،: "تدخين السجائر لا ينقض الوضوء".وأشار إلى أن نواقض الوضوء معروفة مثلا ما يخرج من القبل والدبر وزوال العقل سواء بالجنون أو السكر أو الإغماء، بالإضافة إلى مس المرأة الأجنبية بغير حائل ومس الفرج وهما ما اختلف فيه الفقهاء فبعضهم قال ينقض الوضوء والبعض الآخر ذهب إلى أنه لا ينقض الوضوء".قال العلماء إن الأكل والشرب ليس من نواقض الوضوء، ما لم يكن المأكول لحم إبل، لأن نواقض الوضوء محصورة في 8 أمور، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه.هل السجائر تنقض الوضوء؟.. الإفتاء ترد على المدخنينقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السجائر عادة سيئة ومُحرّمة تهدم المال وتهلك البدن، ومن يشرب السجائر لديه 30 يومًا حتى يعود نفسه على ترك كل ما هو سيئ وخبيث واتباع كل ما هو طيب.وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « هل شرب السجائر ينقض الوضوء؟»، أن هناك بعض العلماء يقولون أن الدخان حرام وبعضهم يقولون أنه مكروه، فهو سواء أكان حرامًا أو ليس حرامًا فلا علاقة له بنقض الوضوء.وتابع أن السجائر لا تبطل الوضوء ولكنها تفسد الصوم.هل التدخين يبطل الوضوء؟قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السجائر عادة سيئة ومُحرّمة تهدم المال وتهلك البدن، ومن يشرب السجائر لديه ثلاثين يومًا حتى يعود نفسه على ترك كل ما هو سيئ وخبيث واتباع كل ما هو طيب.وأضاف "عثمان" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، فى إجابته عن سؤال «هل السجائر تبطل الوضوء؟»، أن السجائر لا تبطل الوضوء ولكنها تفسد الصوم.