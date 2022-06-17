شادي محمد يهاجم لاعبي الأهلي بعد التعادل مع الزمالك

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صورة الخبر: شادي محمد
شادي محمد


هاجم شادي محمد لاعب الأهلي السابق لاعبي الأحمر بعد تعادل الفريق مع الزمالك فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة الـ20 المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وكتب شادي فى تدوينة له عبر حسابه علي تويتر "‏‏‏‏مع احترامي للاعبي النادي الأهلي، هي فين روح الفانلة، وروح الأهلي، الماتش ده كان يخلص من بدري قوي، ولازم بعض اللاعبين يقعدو شويه دكه فيه لاعبين خارج نطاق الخدمة، ولازم كل لاعب يقعد مع نفسه ويقيم نفسه ويشوف ده أداء ومستوي يليق بالأهلي اعتقد في بعض اللاعبين غير موفقين في الأهلي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الى النقطة 45 فى المركز الأول ، بينما ارتفع رصيد الأهلي الى النقطة 41 فى المركز الثالث .

افتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 12 عن طريق محمد شريف بعد خطأ فادح من محمد عبد الغنى مدافع الزمالك .

وادرك الزمالك هدف التعادل فى الدقيقة 68 عن طريق أشرف بن شرقي من رأسية قوية بعد عرضية متنقة من شيكابالا

وأضاف الزمالك فى الدقيقة 76 عن طريق شيكابالا من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .
جاء هدف الأهلي فى الدقيقة 80 عن طريق صلاح محسن من رأسية قوية.

المصدر: elbalad

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