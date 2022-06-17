شادي محمد يهاجم لاعبي الأهلي بعد التعادل مع الزمالك

هاجم شادي محمد لاعب الأهلي السابق لاعبي الأحمر بعد تعادل الفريق مع الزمالك فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة الـ20 المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وكتب شادي فى تدوينة له عبر حسابه علي تويتر "مع احترامي للاعبي النادي الأهلي، هي فين روح الفانلة، وروح الأهلي، الماتش ده كان يخلص من بدري قوي، ولازم بعض اللاعبين يقعدو شويه دكه فيه لاعبين خارج نطاق الخدمة، ولازم كل لاعب يقعد مع نفسه ويقيم نفسه ويشوف ده أداء ومستوي يليق بالأهلي اعتقد في بعض اللاعبين غير موفقين في الأهلي.
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