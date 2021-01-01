مقتل أكثر من 200 شخص في هجوم عرقي في إثيوبيا

قال شهود عيان في إثيوبيا اليوم الأحد، إن أكثر من 200 شخص، معظمهم من عرقية أمهرة، قتلوا في هجوم في منطقة أوروميا في البلاد ويلقون باللوم على جماعة متمردة تنفي ذلك.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إنه أحد أكثر هذه الهجمات دموية في الذاكرة الحديثة مع استمرار التوترات العرقية في ثاني أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان.
قال عبد السيد طاهر، وهو من سكان مقاطعة جيمبي ، لوكالة أسوشيتد برس بعد أن نجا بالكاد من الهجوم يوم السبت:"لقد أحصيت 230 جثة. أخشى أن يكون هذا هو الهجوم الأكثر دموية ضد المدنيين الذي شهدناه في حياتنا. نحن ندفنهم في مقابر جماعية، وما زلنا نجمع الجثث. وصلت وحدات الجيش الاتحادي الآن، لكننا نخشى أن تستمر الهجمات إذا غادرت".
وقال شاهد آخر، ذكر اسمه الأول فقط، شامبل بسبب مخاوف على سلامته، إن مجتمع أمهرة المحلي يسعى الآن يائسا إلى نقله إلى مكان آخر "قبل حدوث جولة أخرى من عمليات القتل الجماعي". وقال إن عرقية الأمهرة التي استقرت في المنطقة قبل نحو 30 عاما في برامج إعادة التوطين "تقتل مثل الدجاج".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!