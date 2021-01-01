التعليم تحدد شكل امتحان الدور 2 للصفين أولى وثانية ثانوى



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفن، كتابا دوريا لمديرى المديريات التعليمية، بشأن آلية عقد امتحان الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام ????/????، مؤكدة أنه حرصاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تنظيم أعمال امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة (عربي، لفات) ومواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية بجمهورية مصر، تقرر الآتي:.







- يحق للطالب الحاصل على أقل من 50% فى مادة أو أكثر أداء امتحان الدور الثانى فى تلك المواد مهما كان عددها.

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- النجاح فى امتحان الدور الثانى يقتضى الحصول على 50% فأكثر فى هذا الامتحان.- تعقد الامتحانات ورقية فى مقرر الفصل الدراسى الثانى فقط وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى تم اعدادها لطلاب المنازل فى الفصل الدراسى الثاني.- تبدأ الامتحانات عقب إجازة عيد الاضحى المبارك وتتولى الادارة اعداد جدول الامتحانات ويتم الاعلان عنة بالمدارس.• تعقد الامتحانات بمقر المدارس الاعدادية التى لا تستخدم كمقار لجان لامتحانات الثانوية العامة.- الامتحان موحد على مستوى الادارة وتوضع الأسئلة عن طريق موجه أول المادة بكل إدارة، على أن تتولى الإدارة تشكيل لجان لتقدير الدرجات، وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.- يلزم تحرى الدقة فى رصد النتيجة وتطبيق قواعد المراجعة النهائية حيث لا يسمح بتعديل أى نتيجة بعد الإعلان.