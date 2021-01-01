التعليم توفر مراجعات لطلاب الثانوية العامة بشكل مجانى

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة حصص مراجعة نهائية لمختلف المواد التعليمية لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الخدمات المجانية لأبنائها الطلاب، وذلك عبر الرابط التالي: https://www.youtube.com/c/MoEEgyptEduStream/videos

وتشمل المراجعات المواد داخل وخارج المجموع، والتي تهدف للتدريب على المفاهيم والتأكيد على نواتج التعلم التى تهدف الإختبارات لقياسها فى النظام الحديث، كما تم بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات إتاحة فيديو شرح لما يجب معرفته عن نظام البابل شيت.

المصدر: youm7

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