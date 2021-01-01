تفاصيل .. التعليم تقرر تعديل نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارات جديدة بشأن إعلان النتيجة النهائية للعام الدراسى 2022/20 للدور الأول لطلاب الصفين الأول والثانى بالمدارس الثانوية، وذلك بعد تجميع نتيجة الاختبارات الإلكترونية المرسلة إلى المدارس مع درجات الامتحانات المقالية بالإضافة إلى درجات الطلاب بالفصل الدراسى الاول.







واكدت الوزارة أنه، بعد المراجعات التى حدثت مع المديريات التعليمية بشأن موقف الطلاب المحجوب نتيجتهم (مسجل لهم -6) فى بعض المواد أو الطلاب الحاصلين على أقل من درجات النجاح، وحدثت لهم مشكلات تقنية لم يسجل بها محاضر على التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك، وحرصاً على صالح الطلاب فإنه تقرر الآتي:

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- الطلاب الذين حدثت لهم مشكلات تقنيه أثناء تأدية الامتحانات الإلكترونية ولم يسجل لهم محاضر على التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك، أو الحاصلين على درجات أقل من درجات النجاح أو المحجوب نتيجتهم، تكون نتيجتهم (اجتاز) فى تلك المواد وتقوم المدرسة بإعداد واعتماد تقرير فى عن هذه الحالات وتسليمه إلى إدارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية.- الطلاب الذين تأكد لدى المدرسة غيابهم فى مادة أو أكثر ولم يسجل لهم محضر غياب من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك والمحجوب نتيجتهم (تكون نتيجتهم غائب).- بالنسبة للطلاب المسجل لهم محاضر غياب فى بعض المواد عن طريق الخطأ من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك يتم مخاطبة الإدارة العامة لنظم المعلومات بديوان عام الوزارة بخطاب رسمى لتعديل النتيجة واستيفاء درجات الطلاب فى هذه المواد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتسببين فى هذا التقصير واعتبار الأمر هام وعاجل.