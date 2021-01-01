تعرف عليها .. أمراض تأكل العظام ببطئ



تأكل العظام ببطئ تأكل العظام ببطئ



هشاشة العظام أو تأكل العظام يحدث هذا عندما تضعف عظامك بشكل خطير ويزداد احتمال تعرضها للكسر ، خاصة في الورك والعمود الفقري والمعصم.



ويمكن لطبيبك اختبار كثافة عظامك لمعرفة ما إذا كانت لديك أم لا، وهو احتمال أكبر كلما تقدمت في العمر، قد يساعدك تغيير نظامك الغذائي وعاداتك الرياضية ، ويمكن لبعض الأدوية أن تبطئ من فقدان العظام.



ومن الأفضل أيضًا العمل على توازنك وقوتك للمساعدة في منع السقوط الذي يمكن أن يكسر العظام.

قد يعجبك أيضا...

أشهر الأسباب التي تؤدي إلى تأكل العظام وهشاشة العظامالسكري النوع الأوليبدأ عادةً في مرحلة الطفولة ، عندما تستمر عظامك في النمو ، مع هذه الحالة ، ينتج جسمك القليل من الأنسولين أو لا ينتج الأنسولين ، وهو هرمون يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم، قد يضعف أيضًا عظامك، الأطباء غير متأكدين من السبب ، ولكن بدون الأنسولين الكافي ، قد لا تنمو عظامك بشكل جيد أو تصل إلى ذروتها في الكتلة العظمية، يمكن لطبيبك مساعدتك في إدارة الحالة بالأدوية والنظام الغذائي واختبارات سكر الدم وتغيير نمط الحياة.الذئبةمع أمراض الجهاز المناعي مثل الذئبة ، يهاجم نظام الدفاع الخاص بك جسمك، من الأعراض الشائعة آلام العضلات والحمى والتعب والطفح الجلدي وتساقط الشعر، وكذلك المفاصل المتورمة والمؤلمة.أنت أيضًا أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام وكسر العظام، كما يمكن أن تتسبب الكورتيكوستيرويدات التي قد تتناولها لعلاج مرض الذئبة في فقدان العظام.