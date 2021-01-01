تعرف عليها .. أفضل 3 طرق لقياس سكر الدم



قياس سكر الدم قياس سكر الدم



يجب أن يختبر معظم مرضى السكري مستويات السكر في الدم بانتظام، يمكن أن يساعدك الاختبار المنتظم أيضًا في تجنب التعرض لمشاكل صحية طويلة المدى يمكن أن تنجم عن الحالة، مثل مرض قلبي، والسكتة الدماغية، وضغط دم مرتفع، وعالي الدهون، والعمى، ومرض كلوي، مشاكل بشرة.



طرق اختبار سكر الدم

تظهر الأبحاث أنه في الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 ، فإن التمسك بمستويات السكر في الدم المستهدفة ومستويات HbA1c يجعل المضاعفات أقل احتمالا.



1- مراقبة الجلوكوز المنزلية التقليدية

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تقوم بوخز إصبعك بإبرة صغيرة حادة تسمى إبرة الوخز، وتضع قطرة دم على شريط اختبار، ثم تضع الشريط في عداد يعرض مستويات السكر في الدم، سجل نتائج الاختبار حتى تتمكن من مشاركتها مع طبيبك، بناءً على نتائجك ، قد يضبط كلاكما نظامك الغذائي أو تمرينك أو أدويتك.2- أجهزة قياس تختبر أجزاء أخرى من جسمكتتيح لك بعض الأجهزة اختبار الجزء العلوي من الذراع والساعد وقاعدة الإبهام والفخذ.قد تختلف هذه النتائج عن مستويات السكر في الدم المأخوذة من عصا الإصبع. تظهر المستويات في أطراف الأصابع التغييرات بسرعة أكبر. هذا صحيح بشكل خاص عندما يتغير السكر بسرعة ، بعد تناول وجبة أو بعد التمرين .إذا كانت لديك أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم ، فلا تعتمد على نتائج الاختبار من أجزاء أخرى من جسمك.3- نظام مراقبة مستمر للجلوكوزيتم الجمع بين بعض هذه الأجهزة ومضخات الأنسولين . إنها ليست دقيقة مثل نتائج الجلوكوز باستخدام عصا الإصبع. لكن يمكنهم مساعدتك في العثور على الأنماط والاتجاهات في مستويات السكر لديك. قد تسمع أيضًا الأطباء يطلقون على هذه "أجهزة قياس الجلوكوز الخلالية". إذا اخترت هذه الطريقة ، فسيضع طبيبك مجسًا صغيرًا تحت جلدك لفحص مستويات السكر في الدم كل 5 دقائق. يرسل البيانات إلى الشاشة التي ترتديها مثل جهاز النداء لبضعة أيام.ستظل بحاجة إلى التحقق من مستوياتك على مدار اليوم ؛ المراقبة المستمرة للجلوكوز لا تحل محل ذلك. إنه يمنح طبيبك مزيدًا من المعلومات حول الاتجاهات التي قد لا يظهرها الفحص الذاتي.