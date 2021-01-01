طريقة تحضير التونة في المنزل

التونة
تعد التونة من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص، وخاصة أصحاب الدايت، فتحتوي التونة على العديد من الفوائد الصحية، وقليلة السعرات الحرارية.
وإليك طريقة تحضير التونة بالخطوات
مقادير التونة
1 علبة تونة
1 حبة بطاطس مهروسة
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
رشة ملح
رشة كمون
رشة فلفل أسود
1 كوب بقسماط مطحون
زيت للتحمير
1 حبة بيضة مخفوقة
12 ملعقة صغيرة عصير ليمون
خطوات تحضير التونة
حضري السمك وننظفه بالماء ،ونقطع الذيل والرأس ثم ننظف البطن بشكل جيد
في وعاء كبير ونملؤه بالماء المغلي ونضعه على نار عالية ونضيف له الكرفس والبصل الأخضر وورق اللورا والليمون وملعقتين ملح
ضيفي السمك للوعاء وبعد الغليان نخفض النار ونتركه حتى ينضج
أرفعي السمك من ماء السلق ،لوعاء به ماء مثلج
قومي بإزالة الشوك والقشرة من السمك ثم ننقلها لوعاء نظيف تمامًا وجاف
حضري برطمان حفظ التونة ،نضع فيه قرن فلفل وشرائح الليمون وفص ثوم وورق لورا والقليل من حبات الفلفل الأسود والأبيض وعود زعتر وعود كرفس ثم نضيف سمك التونة ثم نغمر الفراغات بزيت الزيتون ونغطي السمك به ،نغلق البرطمان ونحتفظ به في الثلاجة لحين الاستخدام
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