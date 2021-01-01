طريقة تحضير التونة في المنزل



التونة التونة



تعد التونة من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص، وخاصة أصحاب الدايت، فتحتوي التونة على العديد من الفوائد الصحية، وقليلة السعرات الحرارية.







وإليك طريقة تحضير التونة بالخطوات

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مقادير التونة1 علبة تونة1 حبة بطاطس مهروسة1 ملعقة كبيرة بقدونس مفرومرشة ملحرشة كمونرشة فلفل أسود1 كوب بقسماط مطحونزيت للتحمير1 حبة بيضة مخفوقة12 ملعقة صغيرة عصير ليمونخطوات تحضير التونةحضري السمك وننظفه بالماء ،ونقطع الذيل والرأس ثم ننظف البطن بشكل جيدفي وعاء كبير ونملؤه بالماء المغلي ونضعه على نار عالية ونضيف له الكرفس والبصل الأخضر وورق اللورا والليمون وملعقتين ملحضيفي السمك للوعاء وبعد الغليان نخفض النار ونتركه حتى ينضجأرفعي السمك من ماء السلق ،لوعاء به ماء مثلجقومي بإزالة الشوك والقشرة من السمك ثم ننقلها لوعاء نظيف تمامًا وجافحضري برطمان حفظ التونة ،نضع فيه قرن فلفل وشرائح الليمون وفص ثوم وورق لورا والقليل من حبات الفلفل الأسود والأبيض وعود زعتر وعود كرفس ثم نضيف سمك التونة ثم نغمر الفراغات بزيت الزيتون ونغطي السمك به ،نغلق البرطمان ونحتفظ به في الثلاجة لحين الاستخدام