تعرف على فوائد الكركم المتعددة



تعرف على فوائد الكركم تعرف على فوائد الكركم



قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية ، فوائد تناول الكركم لعلاج هذه الامراض…



1- يُقلِّلُ الكركومين من الدهون المُتكوِّنَة حولَ الكَبد، التي يُسبِّبُها النظام الغذائي الغير صحى ، ممّا قد يساهم في تقليل خطر الإصابةبمرض الكبد الدهني.



2- التخفيف من أعراض القولون العصبي :- تناول معلقه صغيره من مسحوقِ الكركم يوميَّاً مُدَّةِ 8 أسابيع يُقلِّلُ من أعراضِ المرض مثل: آلام المعدة، بالإضافة إلى أنَّه قد يحسّن من حركة الأمعاء.

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3- تقليل أعراض القولون المتقرح وهي حالةٌ تُسبِّبُ الإسهال، وآلام البطن، وقد تبيَّنَ أنَّ الكركم قد يُفيد في حالة التهابِ القولون التقرُّحِي.4- تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم: يُثبِّطُ الكركومين مستويات نوعٍ من البروتينات يُسمَّى Cortacin، وهو بروتين يُساعدُالخلايا السرطانيَّة في القولون على الحركةِ، والانتشار لأجزاءٍ أُخرى من الجسم.5- تناول الكركم يعالج اضطراب المعدة لدى المصابين بعسر الهضم ، كما يساعد فى تعزيز صحة الجهاز المناعي بما في ذلك لدىالأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات المناعية.6- تناول الكركم مفيد جدا لالتهابات المفاصل وفقرات الرقبه والعمود الفقرى ويقلل كثيرا من الام الانزلاق الغضروفي.فقط تأكد من جودته وانه غير مغشوش او مخلوط بمواد اخرى .طريقه الاستعمال :فقط ملعقة صغيرة على كوب ماء دافئ مع قليل من الفلفل الأسود المطحون بعد الافطار والعشاء لمدة 3 أشهر .